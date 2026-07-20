Новий український боєприпас сам коригує політ і вражає ціль

Про завершення випробувань і готовність Firefly до серійного виробництва повідомило Міністерство оборони України. Масове виготовлення нових боєприпасів стане можливим завдяки механізму передачі технології приватним оборонним підприємствам, який передбачений постановою Кабінету Міністрів №1310.

Боєприпас самостійно доводить себе до цілі

На відміну від звичайних авіабомб, які після скидання летять за балістичною траєкторією, Firefly оснащений системою наведення. Вона дозволяє боєприпасу самостійно скоригувати курс після відокремлення від носія.

За інформацією Міноборони, система ефективно працює під час скидання з висоти до 800 метрів. Після цього Firefly самостійно розраховує оптимальну траєкторію та продовжує політ до цілі.

Розробники стверджують, що боєприпас зберігає точність навіть в умовах активної роботи російських комплексів радіоелектронної боротьби. Водночас принцип роботи системи наведення, тип датчиків і алгоритми корекції польоту не розкриваються.

Дає змогу атакувати без входження у небезпечну зону

Однією з головних переваг Firefly називають можливість працювати з безпечнішої для носія дистанції.

Замість того щоб підлітати безпосередньо до позицій противника, дрон-бомбардувальник може виконати скидання раніше, а боєприпас самостійно доведе себе до цілі.

За задумом розробників, це має знизити ризик втрати дорогих носіїв під вогнем протиповітряної оборони або через дію засобів РЕБ.

Firefly призначений для ураження укріплень, бліндажів та інших захищених позицій противника.

Уже перевірили на українських дронах-бомберах

Під час випробувань новий боєприпас протестували на основних типах українських дронів-бомберів.

За даними Міноборони, система підтвердила заявлені характеристики та готова до серійного виробництва. Інформація про конкретні типи безпілотників, масу боєприпасу або дальність його планування наразі не оприлюднюється.

Технологію передадуть приватним виробникам

Особливість проєкту полягає в тому, що Міноборони не планує самостійно займатися виробництвом Firefly.

Постанова Кабінету Міністрів України №1310 від 13 жовтня 2025 року дозволяє державі передавати права на використання оборонних технологій приватним підприємствам. Це означає, що українські компанії зможуть швидко інтегрувати готове рішення у власне виробництво без необхідності створювати аналогічні системи з нуля.

До масштабування Firefly вже можуть долучатися виробники та учасники оборонного кластера Brave1.

Україна переходить до "розумних" боєприпасів

Поява Firefly свідчить про ще одну тенденцію розвитку українських безпілотних систем – поступовий перехід від звичайних боєприпасів до керованих засобів ураження або зброї, яке не зважає на ворожі РЕБи.

Раніше подібні технології були характерні переважно для високоточної авіаційної зброї, однак розвиток компактної електроніки, систем навігації та алгоритмів керування дозволяє адаптувати їх і для безпілотних платформ.

За даними Міністерства оборони, лише за перше півріччя 2026 року до експлуатації у Силах оборони допустили 1184 нові зразки озброєння та військової техніки, понад 90% яких створені українськими виробниками. Серед них – понад 200 нових типів боєприпасів, що свідчить про швидке розширення вітчизняного оборонного виробництва.