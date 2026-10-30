"Ефективність дуже велика": в Україні є п'ять моделей перехоплювачів реактивних дронів

В Україні на сьогодні створено щонайменше п'ять моделей перехоплювачів швидкісних ударних безпілотників ворога. Окремі вітчизняні розробки демонструють надзвичайно високі показники ефективності у бойових умовах.

Як повідомляє кореспондент "Укрінформу", про наявність вітчизняних розробок під час брифінгу заявив позаштатний радник Президента Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Які подробиці відомі про перехоплювачів реактивних дронів?

Він зауважив, що фахівці створили цілу низку технічних рішень для протидії повітряним атакам.

Як мінімум п'ять є перехоплювачів. І є перехоплювачі, у яких ефективність дуже велика,

– повідомив Бескрестнов.

Він пояснив, що робити остаточні висновки щодо результативності створених систем військові зможуть лише після того, як та чи інша модель перехоплювача буде масштабована по всіх підрозділах.

Робота над масштабуванням та результати на полі бою

Раніше міністр оборони України Євгеній Хмара заявляв, що Україна вже має дрони-перехоплювачі реактивних "Шахедів" під назвою Барс.

Цей тип безпілотників продемонстрував 100-відсоткову результативність у протидії ворожим дронам, і наразі триває нарощування темпів їхнього випуску.

Нагадаємо, як вже повідомлялося на нашому сайті, за останні три місяці українські бійці збивають у середньому майже 60% ворожих реактивних безпілотників, а під час відбиття окремих атак цей показник сягає 80%.

Також раніше ми писали про те, що окупанти намагаються вдосконалювати навігацію ударних апаратів оптичними модулями, що спонукає розробляти нові способи захисту.