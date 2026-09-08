Один зупинив 20 піхотинців: якого українського НРК панічно бояться росіяни

Українські військові застосовують на фронті роботизовані комплекси не лише для проведення логістичних місій, а й бойових. Так, вже показав себе ударний НРК з кулеметом, який адаптований під Browning 12,7. Він здатний відкривати вогонь, завдаючи значних втрат ворогу, та утримувати позиції.

Юрій Поріцький, СЕО компанії DEVDROID, в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів про можливості такого робота та за який період можна опанувати його.

На що здатний ударний НРК 12.7?

Найбільша кількість особового складу противника, яку вдалося стримати завдяки такому НРК (має бойовий модуль Wolly 12.7, адаптований під кулемет M2 Browning 12,7), як доповідалося на Ставці Головкому на початку 2026 року, становить 20 бійців.

Один з підрозділів зупинив просування 20 осіб, які намагалися штурмувати наші позиції за посадкою. Він здійснював вогонь по ній, вони там зупинилися, і вже далі хлопці відпрацьовували FPV-дронами. Штурм піхоти був зупинений, вона утримувалася нашим засобом, щоб не розбіглася,

– розповів Поріцький.

Українські військові констатують, що окупанти дійсно бояться НРК Droid TW-12.7. Прицільна стрільба з його кулемета становить орієнтовно півтора кілометра.

Вбивча сила залежить від того, за якими об'єктами вони перебувають. Якщо це відкрите поле, там вона працює і до двох кілометрів. У нас є кейси, де один з підрозділів під'їжджав до багатоповерхової бетонної будівлі, відстріляв 400 БК по ній. Потім туди зайшла група піхоти й виявила 19 вбитих, а одного не було. Бачили по розвідданих, що в будівлю прямує 20 росіян. Відпрацювали нашим бойовим засобом, все відстріляли,

– поділився Поріцький.

Скільки триває навчання операторів НРК?

Говорячи про те, скільки часу потрібно, аби стати кваліфікованим оператором бойового НРК, СЕО компанії DEVDROID розповів, що інструктори, працюючи з військовими підрозділами, навчають за 1 – 2 дні. Все залежить від кількості людей.

Основні моменти – це як його підлаштувати, пристріляти саме ту зброю до конкретного бойового модуля. Ми більше часу під час навчання приділяємо цьому. Якщо ми правильно все на початку підготували й виставили, засіб може справно і прицільно відпрацьовувати під час бойових завдань,

– запевнив Поріцький

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