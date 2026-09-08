Юрий Порицкий, СЕО компании DEVDROID, в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал о возможностях такого робота и о том, за какой период можно освоить его.

Что способен ударный НРК 12.7

Наибольшее количество личного состава противника, которое удалось сдержать благодаря такому НРК (оснащенному боевым модулем Wolly 12.7, адаптированным под пулемет M2 Browning 12,7), как докладывалось на Ставке Главкома в начале 2026 года, составляет 20 бойцов.

Одно из подразделений остановило продвижение 20 человек, которые пытались штурмовать наши позиции за посадкой. Оно вело огонь по ним, они там остановились, а дальше ребята отрабатывали FPV-дронами. Штурм пехоты был остановлен, она удерживалась нашими силами, чтобы не разбежалась,

– рассказал Порицкий.

Украинские военные констатируют, что оккупанты действительно боятся НРК Droid TW-12.7. Прицельная стрельба из его пулемета составляет ориентировочно полтора километра.

Убойная сила зависит от того, за какими объектами они находятся. Если это открытое поле, там она действует и до двух километров. У нас есть случаи, когда одно из подразделений подъехало к многоэтажному бетонному зданию и выпустило по нему 400 БК. Затем туда вошла группа пехоты и обнаружила 19 убитых, а одного не было. По разведданным было видно, что к зданию направляются 20 россиян. Отработали нашим боевым средством, все отстреляли,

– поделился Порицкий.

Сколько длится обучение операторов НРК

Говоря о том, сколько времени нужно, чтобы стать квалифицированным оператором боевого НРК, СЕО компании DEVDROID рассказал, что инструкторы, работая с воинскими подразделениями, обучают за 1 – 2 дня. Все зависит от количества людей.

Основные моменты – это настройка системы и пристрелка именно этого оружия к конкретному боевому модулю. Мы уделяем этому больше времени во время обучения. Если мы с самого начала правильно все подготовили и настроили, средство сможет исправно и прицельно работать во время боевых задач,

– заверил Порицкий/

Полная версия интервью с СЕО компании DEVDROID: смотрите видео