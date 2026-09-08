Юрий Порицкий, СЕО компании DEVDROID, в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал о том, что в 2022 – 2023 годах, общаясь с военными подразделениями, началась работа по созданию боевого модуля. Впоследствии – над тем, как его передвигать из точки "А" в точку "Б". Разработчики двигались к интеграции с мобильными платформами гусеничного и колесного типов.
Боевой НРК удерживал позиции: в чем заключалась тактика
Первый запрос, как рассказал СЕО компании DEVDROID, по поводу установки боевого модуля на гусеничное средство поступил от Третьего армейского корпуса. В первый раз применили таковой боевой НРК в бою летом 2024 года.
Это было удержание позиций Третьей штурмовой бригадой. Есть об этом видеоматериалы. 45 дней средство выезжало, удерживало позиции, отрабатывало, возвращалось, где перезаряжалось, и снова выезжало на позицию,
– озвучил Порицкий.
Такой робот прикрывал определенный сектор, откуда российские оккупанты пытались штурмовать украинские порядки. Тактика применения заключалась в том, что когда шла российская пехота, по ней открывался огонь из пулемета НРК (боевой модуль адаптирован под пулемет M2 Browning 12,7).Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Когда по противнику работает пулемет, он залегает на землю. После этого выполнялось задание из гранатомета или добивали FPV-дронами. Была цель остановить продвижение врага на конкретном участке, а уже потом кто-то отрабатывал указанными средствами,
– объяснил Порицкий.
СЕО компании DEVDROID уточнил, что эта платформа на сегодняшний день могла быть изменена, но сам боевой модуль, который осуществлял такие задачи, скорее всего сохранился и функционирует дальше. Он добавил, что сложно отслеживать судьбу всех средств, поскольку сегодня говорится о тысячах изготовленных, которые помогают украинским военным выполнять спект миссий на поле боя.
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