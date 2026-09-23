Дрон-матка "КАРА": український БпЛА може доставляти FPV у тил противника

Багатофункціональний літаковий БпЛА "КАРА" може виконувати одразу кілька завдань, зокрема доставляти FPV-дрони в тил противника, працювати ретранслятором або скидати корисне навантаження. Безпілотник уже представлений на Brave1 Market, а виробник готує його до кодифікації.

"КАРА" розроблена українською компанією "Укрскайтехнолоджи" як універсальна платформа, яку можна адаптувати під конкретне завдання. Виробник передбачив три варіанти комплектації: від порожнього планера, який замовник може обладнати самостійно, до повністю готового до польоту безпілотника.

У бойовому варіанті БпЛА може скидати боєприпаси, а також використовуватися для ударних операцій. Інша конфігурація дозволяє перевозити два 7-дюймові FPV-дрони та доставляти їх у тил противника.

Подібна концепція вже використовується й на інших платформах. Наприклад, Мілітарі 24 розповідав про російські дрони-матки, які доставляють FPV-дрони ближче до цілей та виконують функцію ретранслятора. Українська "КАРА" використовує схожу логіку, але як багатоцільову платформу.

"КАРА" може працювати ретранслятором

Окремий варіант застосування безпілотника - ретрансляція сигналу. Платформа може залишатися в повітрі до 2,5 години та забезпечувати зв'язок для інших безпілотних систем.

Це особливо актуально для FPV-дронів, оскільки дальність їх застосування значною мірою залежить від можливостей каналу зв'язку. Якщо винести ретранслятор у повітря, ударний дрон може отримати можливість працювати далі від наземної станції.

У випадку з "КАРА" виробник заявляє тактичний радіус до 70 кілометрів, максимальну дальність польоту до 200 кілометрів та тривалість польоту до 2,5 години.

Два FPV-дрони під крилом

У вантажній конфігурації "КАРА" може нести два FPV-дрони. Виробник передбачив точки кріплення під центропланом, а загальна максимальна маса корисного навантаження становить до 6 кілограмів.

Такий варіант дозволяє розділити завдання між платформами. "КАРА" доставляє FPV у район застосування, після чого сам FPV виконує безпосередню бойову роботу.

Схожий підхід уже змінює тактику використання безпілотників. Раніше великі БпЛА переважно виконували розвідувальні або ударні завдання, тоді як тепер вони дедалі частіше стають носіями інших дронів.

Наприклад, раніше 24 Канал показував роботу LITAVR, який знищив "Шахед", що сам ніс на собі FPV-дрони. Такі приклади демонструють, наскільки швидко змінюється сама архітектура безпілотної війни.

Може нести до 6 кілограмів

"КАРА" має розмах крила 3,11 метра та масу планера 4,7 кілограма. Максимальна злітна маса становить 18 кілограмів, а корисне навантаження може сягати 6 кілограмів.

Крейсерська швидкість безпілотника становить 90 кілометрів на годину, максимальна - 120 кілометрів на годину. Робоча висота заявлена на рівні 200 метрів, хоча виробник вказує можливість підйому до 1000 метрів.

Для запуску використовується катапульта, а посадка відбувається літаковим способом. Підготовка комплексу до польоту займає близько 10 хвилин.

Безпілотник може отримувати електричний двигун або двигун внутрішнього згоряння. Це дозволяє адаптувати платформу під різні вимоги щодо дальності та тривалості польоту.

"КАРА" може доставляти вантаж, працювати ретранслятором чи доставляти FPV-дрони на значну відстань. Фото виробника

Виробник зробив ставку на автономність

Цікавою особливістю "КАРИ" є власний автоматичний балістичний калькулятор. Він може розраховувати параметри скидання з урахуванням висоти, вітру та інших умов, а система здатна коригувати точку заходу на ціль під час польоту.

Виробник також заявляє про можливість роботи в режимі радіотиші та протидію спуфінгу. У разі різкої зміни кількості супутників система може переходити на інерційну навігацію та порівнювати отримані координати з даними інерційної системи.

Для такого класу апаратів це важливо, оскільки "КАРА" має працювати на значній відстані від оператора, а отже повинна зберігати можливість виконувати місію навіть за проблем із супутниковою навігацією або каналом зв'язку.

Є три варіанти комплектації

Замовник може отримати лише композитний планер і самостійно встановити необхідну електроніку. Другий варіант Plug-N-Play передбачає вже встановлену частину базового обладнання, а Ready-To-Fly постачається повністю готовим до польоту.

У готовій версії встановлюються двигун, регулятор обертів, сервоприводи, польотний контролер і система телеметрії Sine.Link. Опційно можна додати балістичний калькулятор, систему скидання та акумулятор.

За даними виробника, понад половину обладнання "КАРИ" вже становлять українські компоненти. Компанія також має повний цикл виробництва платформи, включно з виготовленням композитних деталей та фінальним складанням.

"КАРА" коштує 440 тисяч гривень

На Brave1 Market готовий безпілотник зараз пропонується за 440 тисяч гривень. Платформа ще готується до кодифікації.

При цьому її концепція цікава саме можливістю використовувати одну платформу в різних ролях. В одному випадку "КАРА" може доставляти вантаж, в іншому - працювати ретранслятором, а у вантажній конфігурації доставляти FPV-дрони на значну відстань.

Для безпілотних систем така універсальність стає дедалі важливішою, оскільки одна платформа може закривати одразу кілька завдань, а її оснащення змінюється залежно від конкретної операції.