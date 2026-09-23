"КАРА" разработана украинской компанией"Укрскайтехнолоджи" как универсальная платформа, которую можно адаптировать под конкретную задачу. Производитель предусмотрел три варианта комплектации: от пустого планера, который заказчик может оборудовать самостоятельно, до полностью готового к полету беспилотника.

В боевом варианте БПЛА может сбрасывать боеприпасы, а также использоваться для ударных операций. Другая конфигурация позволяет перевозить два 7-дюймовых FPV-дрона и доставлять их в тыл противника.

Подобная концепция уже используется и на других платформах. Например, "Милитари 24" рассказывал о российских дронах-матки, которые доставляют FPV-дроны ближе к целям и выполняют функцию ретранслятора. Украинская "КАРА" использует похожую логику, но в качестве многоцелевой платформы.

"КАРА" может работать в качестве ретранслятора

Отдельный вариант применения беспилотника – ретрансляция сигнала. Платформа может оставаться в воздухе до 2,5 часов и обеспечивать связь для других беспилотных систем.

Это особенно актуально для FPV-дронов, поскольку дальность их применения в значительной степени зависит от возможностей канала связи. Если вывести ретранслятор в воздух, ударный дрон может получить возможность работать дальше от наземной станции.

В случае с "КАРА" производитель заявляет о тактическом радиусе до 70 километров, максимальной дальности полета до 200 километров и продолжительности полета до 2,5 часов.

Два FPV-дрона под крылом

В грузовой конфигурации "КАРА" может нести два FPV-дрона. Производитель предусмотрел точки крепления под центропланом, а общая максимальная масса полезной нагрузки составляет до 6 килограммов.

Такой вариант позволяет распределить задачи между платформами. "КАРА" доставляет FPV в район применения, после чего сам FPV выполняет непосредственную боевую работу.

Подобный подход уже меняет тактику использования беспилотников. Раньше большие БПЛА преимущественно выполняли разведывательные или ударные задачи, тогда как теперь они все чаще становятся носителями других дронов.

Например, ранее 24 Канал показывал работу LITAVR, уничтожившего "Шахед", который сам нес на себе FPV-дроны. Такие примеры демонстрируют, насколько быстро меняется сама архитектура беспилотной войны.

Может нести до 6 килограммов

"КАРА" имеет размах крыла 3,11 метра и массу планера 4,7 килограмма. Максимальная взлетная масса составляет 18 килограммов, а полезная нагрузка может достигать 6 килограммов.

Крейсерская скорость беспилотника составляет 90 километров в час, максимальная – 120 километров в час. Рабочая высота заявлена на уровне 200 метров, хотя производитель указывает на возможность подъема до 1000 метров.

Для запуска используется катапульта, а посадка осуществляется по-самолетному. Подготовка комплекса к полету занимает около 10 минут.

Беспилотник может оснащаться электродвигателем или двигателем внутреннего сгорания. Это позволяет адаптировать платформу под различные требования к дальности и продолжительности полета.

"КАРА" может доставлять грузы, работать в качестве ретранслятора или доставлять FPV-дроны на значительное расстояние. Фото производителя

Производитель сделал ставку на автономность

Интересной особенностью "КАРЫ" является собственный автоматический баллистический калькулятор. Он может рассчитывать параметры сброса с учетом высоты, ветра и других условий, а система способна корректировать точку захода на цель во время полета.

Производитель также заявляет о возможности работы в режиме радиомолчания и противодействии спуфингу. В случае резкого изменения количества спутников система может переходить на инерционную навигацию и сравнивать полученные координаты с данными инерционной системы.

Для такого класса аппаратов это важно, поскольку "КАРА" должна работать на значительном расстоянии от оператора, а значит, должна сохранять возможность выполнять миссию даже при проблемах со спутниковой навигацией или каналом связи.

Существует три варианта комплектации

Заказчик может получить только композитный планер и самостоятельно установить необходимую электронику. Второй вариант Plug-N-Play предусматривает уже установленную часть базового оборудования, а Ready-To-Fly поставляется полностью готовым к полету.

В готовой версии устанавливаются двигатель, регулятор оборотов, сервоприводы, полетный контроллер и система телеметрии Sine.Link. Опционально можно добавить баллистический калькулятор, систему сброса и аккумулятор.

По данным производителя, более половины оборудования "КАРИ" уже составляют украинские компоненты. Компания также имеет полный цикл производства платформы, включая изготовление композитных деталей и финальную сборку.

"КАРА" стоит 440 тысяч гривен

На Brave1 Market готовый беспилотник сейчас предлагается за 440 тысяч гривен. Платформа еще готовится к сертификации.

При этом ее концепция интересна именно возможностью использовать одну платформу в разных ролях. В одном случае "КАРА" может доставлять груз, в другом – работать ретранслятором, а в грузовой конфигурации доставлять FPV-дроны на значительное расстояние.

Для беспилотных систем такая универсальность становится все более важной, поскольку одна платформа может решать сразу несколько задач, а ее оснащение меняется в зависимости от конкретной операции.