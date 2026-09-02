Відповідним відео ураження поділився виробник перехоплювачів, компанія F-Drones.

"Бойова робота LITAVR по "Шахеду", який ніс на крилах додаткові дрони. Ціль знищив екіпаж "Стаф" батареї перехоплювачів БпЛА зенітного ракетного дивізіону 158 ОМБр", – зазначили в F-Drones.

Виробник дронів зауважив, що "Шахеди", які використовують для запуску FPV-дронів, створюють додаткові загрози та ускладнюють роботу ППО.

Такі конфігурації ускладнюють повітряні загрози: носій може доставляти одразу кілька засобів ураження та створювати додаткові задачі для ППО. Противник змінює способи застосування БпЛА, разом із ними розвиваються й засоби протидії. Дякуємо військовим за роботу. Працюємо далі,

– зазначили в F-Drones.

Як повідомлялося раніше, F-Drones щомісяця виробляє десятки тисяч безпілотників для Збройних Сил України. Компанія також стала першим українським виробником, який поставив свої дрони американській армії. За останні місяці F-Drones представила ударний комплекс класу middle strike F-CAPTAIN, оновлений реактивний перехоплювач "Шахедів" LITAVR+ та компактний п’ятидюймовий FPV-дрон для штурмових підрозділів F5.