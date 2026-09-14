Росія зіткнулася з дефіцитом китайських реактивних двигунів для БпЛА, – ГУР
Окупанти зіткнулися з серйозними проблемами під час отримання реактивних двигунів китайського виробництва для своїх безпілотників. Це стало результатом спільних заходів України та її західних партнерів, спрямованих на обмеження військово-технічної співпраці ворога.
Про деталі розповів заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький під час щорічної зустрічі YES у Києві.
Які проблеми з дронами виникають у Росії?
Представник ГУР наголосив на критичній важливості подальшого посилення міжнародного санкційного тиску.
Саме тому я знову наголошую: потрібні міжнародні санкції. Сьогодні Росія має певні проблеми з реактивними двигунами для безпілотників. Йдеться про двигуни з Китаю. Це результат наших дій та дій наших партнерів,
– наголосив Вадим Скібіцький.
Представник ГУР також зазначив, що у Пекіні усвідомлюють можливі наслідки та ризики для власної промисловості, пов'язані з військовими постачаннями до Російської Федерації.
Водночас українській розвідці відомі абсолютно всі російські підприємства та компанії, залучені до виробництва дронів, зокрема спільного з китайськими партнерами. Проте їхнє географічне розташування створює додаткові складнощі для знищення.
Але, на жаль, вони розташовані далеко від нашого кордону – на відстані понад 2000 кілометрів. Уразити такі цілі непросто; це можливо лише за допомогою засобів для ударів на велику відстань, зокрема безпілотників,
– зазначив заступник начальника ГУР МО України.
Нагадаємо, Росія тривалий час зберігає повну залежність від постачання китайських турбореактивних двигунів для ударних БпЛА "Герань-4" та "Герань-5", орієнтовна вартість кожного з яких становить близько 40 тисяч доларів. Наразі ворог безуспішно намагається налагодити власний аналог випуску цих агрегатів.