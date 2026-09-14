Росія зіткнулася з дефіцитом китайських реактивних двигунів для БпЛА, – ГУР

Окупанти зіткнулися з серйозними проблемами під час отримання реактивних двигунів китайського виробництва для своїх безпілотників. Це стало результатом спільних заходів України та її західних партнерів, спрямованих на обмеження військово-технічної співпраці ворога.

Про деталі розповів заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький під час щорічної зустрічі YES у Києві.

Які проблеми з дронами виникають у Росії?

Представник ГУР наголосив на критичній важливості подальшого посилення міжнародного санкційного тиску.

Саме тому я знову наголошую: потрібні міжнародні санкції. Сьогодні Росія має певні проблеми з реактивними двигунами для безпілотників. Йдеться про двигуни з Китаю. Це результат наших дій та дій наших партнерів,

– наголосив Вадим Скібіцький.

Представник ГУР також зазначив, що у Пекіні усвідомлюють можливі наслідки та ризики для власної промисловості, пов'язані з військовими постачаннями до Російської Федерації.

Водночас українській розвідці відомі абсолютно всі російські підприємства та компанії, залучені до виробництва дронів, зокрема спільного з китайськими партнерами. Проте їхнє географічне розташування створює додаткові складнощі для знищення.

Але, на жаль, вони розташовані далеко від нашого кордону – на відстані понад 2000 кілометрів. Уразити такі цілі непросто; це можливо лише за допомогою засобів для ударів на велику відстань, зокрема безпілотників,

– зазначив заступник начальника ГУР МО України.

Нагадаємо, Росія тривалий час зберігає повну залежність від постачання китайських турбореактивних двигунів для ударних БпЛА "Герань-4" та "Герань-5", орієнтовна вартість кожного з яких становить близько 40 тисяч доларів. Наразі ворог безуспішно намагається налагодити власний аналог випуску цих агрегатів.