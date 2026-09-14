О подробностях рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий во время ежегодной встречи YES в Киеве.

Какие проблемы с дронами возникают в России?

Представитель ГУР подчеркнул критическую важность дальнейшего усиления международного санкционного давления.

Именно поэтому я вновь подчеркиваю: нужны международные санкции. Сегодня у России есть определенные проблемы с реактивными двигателями для беспилотников. Речь идет о двигателях из Китая. Это результат наших действий и действий наших партнеров,

– подчеркнул Вадим Скибицкий.

Представитель ГУР также отметил, что в Пекине осознают возможные последствия и риски для собственной промышленности, связанные с военными поставками в Российскую Федерацию.

В то же время украинской разведке известны абсолютно все российские предприятия и компании, задействованные в производстве дронов, в частности совместно с китайскими партнерами. Однако их географическое расположение создает дополнительные сложности для уничтожения.

Но, к сожалению, они расположены далеко от нашей границы – на расстоянии более 2000 километров. Поразить такие цели непросто; это возможно лишь с помощью средств для нанесения ударов на большой расстояние, в частности беспилотников,

– отметил заместитель начальника ГУР МО Украины.

Напомним, Россия длительное время сохраняет полную зависимость от поставок китайских турбореактивных двигателей для ударных БПЛА "Герань-4" и "Герань-5", ориентировочная стоимость каждого из которых составляет около 40 тысяч долларов. В настоящее время враг безуспешно пытается наладить собственное производство этих агрегатов.