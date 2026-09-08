Компаній-виробників близько сотні: у DEVDROID розкрили, скільки НРК виготовляється в Україні

В Україні вже працює близько сотні компаній, які займаються наземними роботизованими комплексами, однак лише частина з них здатна виробляти техніку великими серіями. За останній рік ринок помітно масштабувався, а кількість виробників, спроможних випускати понад тисячу НРК на рік, могла зрости приблизно до 20.

СЕО компанії DEVDROID Юрій Поріцький в ефірі 24 Каналу розповів, яких обсягів уже досягло українське виробництво та скільки комплексів потрібно війську у 2026 році. Загальна потреба становить близько 50 тисяч НРК, а частина цього обсягу, за його оцінкою, вже законтрактована.

Серійне виробництво НРК нарощують

На українському ринку вже працює близько сотні компаній, які займаються наземними роботизованими комплексами. Водночас сам факт створення одного зразка ще не означає готовності до серійного виробництва, тому виробників, здатних випускати великі обсяги техніки для війська, значно менше.

Я знаю про близько 100 компаній. Але тут важливо відокремлювати, скільки засобів вони справді можуть виготовляти. Зробити один НРК – це одна історія, а компаній, які можуть виробити понад тисячу засобів протягом року, значно менше,

– розповів Поріцький.

На початку року таких виробників було приблизно 10, однак ринок швидко масштабується. Компанії набирають працівників, розширюють виробничі майданчики, доопрацьовують свої комплекси та оптимізують процеси.

Зараз, мені здається, вже близько 20 компаній в Україні можуть закрити потребу в тисячу і більше засобів. Хтось може виготовити 1500, а хтось – 3000,

– пояснив СЕО DEVDROID.

Наступним викликом стає вже не кількість самих розробників, а спроможність швидко масштабувати виробництво до десятків тисяч машин, яких потребують Сили оборони України.

Війську потрібно близько 50 тисяч НРК

На 2026 рік потребу Сил оборони України в наземних роботизованих комплексах визначали на рівні близько 50 тисяч одиниць. Цей обсяг мають не лише законтрактувати, а й фактично поставити у війська протягом року.

50 тисяч – це та потреба, яку необхідно законтрактувати й поставити у війська у 2026 році. Про цю цифру говорили і представники Міністерства оборони, і Генерального штабу,

– розповів Поріцький.

Точних актуальних даних щодо виконання цього плану він не назвав, однак оцінив, що на цей момент контракти можуть охоплювати вже значну частину необхідної кількості.

Я думаю, що десь половина, можливо, 30 – 40 тисяч засобів уже законтрактовані,

– зазначив СЕО DEVDROID.

Сама DEVDROID також виробляє НРК тисячами, однак конкретні обсяги в компанії не розкривають. Така інформація показує виробничі можливості підприємства й може становити інтерес для противника, тому публічно там обмежуються лише загальною оцінкою масштабів.

Виробники НРК об'єднують свої рішення

Попит на наземні роботизовані комплекси зараз настільки великий, що окремим компаніям немає сенсу конкурувати за кожне рішення. DEVDROID натомість робить ставку на інтеграцію власних бойових модулів, систем керування та комп'ютерів у платформи інших українських виробників.

Наша бізнес-філософія полягає в тому, що ми не конкуруємо з іншими виробниками. У нас є велика лінійка продуктів, з якими ми інтегруємося,

– розповів Поріцький.

Так уже з'явилися спільні рішення з Rovertech, Firebox та іншими компаніями. На одні платформи DEVDROID встановлює бойові модулі, на інші – системи керування, а окремі НРК працюють на DroidBox.

Ми намагаємося об'єднати ринок навколо спільних рішень, а не конкурувати й битися одне з одним. Запит значно більший, ніж усі компанії оборонного сектору в напрямку НРК здатні виготовити за певний проміжок часу,

– пояснив СЕО DEVDROID.

Така модель дозволяє виробникам швидше поєднувати вже готові технології та нарощувати випуск комплексів без необхідності кожній компанії самостійно створювати всю систему з нуля.

Поріцький розповів про виробництво НРК в Україні: дивіться відео