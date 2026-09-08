Генеральный директор компании DEVDROID Юрий Порицкий в эфире 24 Канала рассказал, каких объемов уже достигло украинское производство и сколько комплексов потребуется армии в 2026 году. Общая потребность составляет около 50 тысяч НРК, а часть этого объема, по его оценке, уже законтрактована.

Серийное производство НРК наращивается

На украинском рынке уже работает около сотни компаний, занимающихся наземными роботизированными комплексами. В то же время сам факт создания одного образца еще не означает готовности к серийному производству, поэтому производителей, способных выпускать большие объемы техники для армии, значительно меньше.

Я знаю о примерно 100 компаниях. Но здесь важно учитывать, сколько единиц техники они действительно могут производить. Изготовить один НРК – это одно дело, а компаний, способных выпустить более тысячи единиц в течение года, значительно меньше,

– рассказал Порицкий.

В начале года таких производителей было примерно 10, однако рынок быстро растет. Компании набирают сотрудников, расширяют производственные площадки, дорабатывают свои комплексы и оптимизируют процессы.

Сейчас, мне кажется, уже около 20 компаний в Украине могут покрыть потребность в тысяче и более средств. Кто-то может изготовить 1500, а кто-то – 3000,

– пояснил генеральный директор DEVDROID.

Следующим вызовом становится уже не количество самих разработчиков, а способность быстро масштабировать производство до десятков тысяч машин, в которых нуждаются Силы обороны Украины.

Армии требуется около 50 тысяч НРК

На 2026 год потребность Сил обороны Украины в наземных роботизированных комплексах определялась на уровне около 50 тысяч единиц. Этот объем необходимо не только законтрактовать, но и фактически поставить в войска в течение года.

50 тысяч – это тот объем, который необходимо заказать и поставить в войска в 2026 году. Об этой цифре говорили и представители Министерства обороны, и Генерального штаба,

– рассказал Порицкий.

Точных актуальных данных о выполнении этого плана он не назвал, однако оценил, что на данный момент контракты могут охватывать уже значительную часть необходимого количества.

Я думаю, что где-то половина, возможно, 30–40 тысяч военнослужащих уже заключили контракты,

– отметил генеральный директор DEVDROID.

Сама DEVDROID также производит НРК тысячами, однако конкретные объемы в компании не раскрывают. Такая информация показывает производственные возможности предприятия и может представлять интерес для противника, поэтому публично там ограничиваются лишь общей оценкой масштабов.

Производители НРК объединяют свои решения

Спрос на наземные роботизированные комплексы сейчас настолько большой, что отдельным компаниям нет смысла конкурировать за каждое решение. DEVDROID же делает ставку на интеграцию собственных боевых модулей, систем управления и компьютеров в платформы других украинских производителей.

Наша бизнес-философия заключается в том, что мы не конкурируем с другими производителями. У нас есть большая линейка продуктов, с которыми мы интегрируемся,

– рассказал Порицкий.

Так уже появились совместные решения с Rovertech, Firebox и другими компаниями. На одни платформы DEVDROID устанавливает боевые модули, на другие – системы управления, а отдельные НРК работают на DroidBox.

Мы стараемся объединить рынок вокруг совместных решений, а не конкурировать и сражаться друг с другом. Спрос значительно превышает то, что все компании оборонного сектора в сфере НРК способны произвести за определенный промежуток времени,

– пояснил генеральный директор DEVDROID.

Такая модель позволяет производителям быстрее объединять уже готовые технологии и наращивать выпуск комплексов без необходимости каждой компании самостоятельно создавать всю систему с нуля.

Порицкий рассказал о производстве НРК в Украине: смотрите видео