Франція готує передачу Україні SAMP/T та ракет Aster

Франція разом з Італією продовжує підготовку до передачі Україні системи ППО SAMP/T та ракет Aster. Водночас країни, які мають комплекси Patriot, розглядають кілька варіантів їхнього швидкого постачання напередодні зими.

Про це джерела в Єлисейському палаці розповіли "Укрінформу", коментуючи потреби України в системах протиповітряної оборони.

Що відомо про передачу Patriot?

В Єлисейському палаці зазначили, що питання додаткових поставок Patriot Україні наразі обговорюється.

Країни, які виробляють або вже придбали системи Patriot, розглядають кілька варіантів,

– зазначили в Єлисейському палаці.

За даними джерел, президент України Володимир Зеленський особливо наполягає на посиленні протиповітряної оборони. Це пов'язано зі змінами у тактиці російської армії та застосуванням нею нових видів озброєння. Водночас у Франції наголосили, що Україні потрібні не лише Patriot, а й інші засоби ППО.

Цю потребу можуть задовольнити постачання Patriot, а також інших систем. Як вам відомо, ми вже оголосили, що у координації з Італією передамо не лише системи SAMP/T, які перебувають у нашому розпорядженні, а й ракети Aster. Вони ефективно посилять захист українських міст,

– заявили джерела.

На запитання про конкретні терміни передачі SAMP/T та ракет Aster у Єлисейському палаці відповіли коротко: "Робота триває".

У Парижі також заявили, що усвідомлюють складність майбутньої зими для України через російські удари по цивільній інфраструктурі.

"Водночас українці тримаються, і немає сценарію, за якого росіянам вдалося б прорвати лінію фронту. Їхні удари по містах завдають великої шкоди та драматично позначаються на цивільному населенні, однак на полі бою росіяни не здійснюють прориву", – констатували джерела.

За таких умов партнери України мають одночасно продовжувати військову та фінансову підтримку Києва, а також посилювати тиск на Росію.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також заявляв, що Кремль може поєднати зимовий наступ із масштабними ударами по українській енергетичній інфраструктурі. У Росії вважають, що погіршення ситуації взимку може змусити Київ стати більш поступливим.

Водночас президент наголосив, що Україна вже пішла на всі можливі компроміси, а подальший дипломатичний процес має передбачати гарантії безпеки та економічну підтримку.