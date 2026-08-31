Вперше у світі: F-Drones провели дистанційні перегони безпілотників

Український виробник безпілотників F-Drones вперше у світі організував змагання з дистанційного керування FPV-дронів з додатковим навантаженнім. Ключова особливість – пілоти перебували на відстані за сотні кілометрів від місця запуску БпЛА.

Про це повідомила Федерація технологічного спорту України.

Що відомо про дистанційні змагання з технологічного спорту

F-Drones вперше у світі провели дистанційні змагання з технологічного спорту, у розділі Керування FPV-дронів з додатковим навантаженням. Головна особливість формату – БпЛА фізично перебували на полігоні в одній області, а пілоти – в іншій, за сотні кілометрів від траси. Керування дронами відбувалося в режимі реального часу за допомогою технології дистанційного керування F-Drones, – повідомили в Федерації технологічного спорту.

Як зазначили в Федерації, переможцем змагань став Едуард Альохін, який пройшов трасу за 40 секунд з першої спроби.

До дистанційного етапу пройшли ТОП-11 пілотів. Переможцем дистанційних змагань став Альохін Едуард RSZM – команда iCopterFPV. Він з першої спроби віддалено пройшов трасу за 40 секунд. А наймолодшому учаснику змагань – лише 12 років,

– зазначили в Федерації.

Вони підкреслили, що дистанційний формат змагань дає можливість залучати молодь до сучасних дронових технологій ще на етапі навчання.

Для нас це ще один важливий крок у розвитку технологічного спорту. Це новий формат змагань, нові сценарії підготовки пілотів та можливість залучати молодь до сучасних дронових технологій ще на етапі навчання та спорту. Саме через такі формати формується наступне покоління операторів, інженерів та розробників. Дякуємо команді F-Drones за технології, партнерство та готовність разом створювати нові формати технологічного спорту, – підкреслили в Федерації технологічного спорту.

Як повідомлялося раніше, українська компанія F-Drones виробляє десятки тисяч безпілотників на місяць для Збройних Сил України і має декілька сотень інженерів і ІТ-спеціалістів у команді. Вона також першою отримала дозвіл на експорт 2 000 готових дронів для американської армії. За останні місяці компанія представила комплекс F-CAPTAIN класу middle strike, оновлений перехоплювач реактивних шахедів LITAVR+ та новий компактний п'ятидюймовий FPV-дрон для штурмових підрозділів – F5.