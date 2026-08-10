Заміна Mavic для фронту: що відомо про секретний дрон SLAVIC

Vyriy Industries готує до масштабування новий розвідувальний комплекс SLAVIC, який уже використовують окремі підрозділи Сил оборони. Публічно сам дрон поки не демонстрували, але компанія планує представити його найближчим часом.

Про бойові випробування нової системи CEO Vyriy Industries Олексій Бабенко розповів в інтерв'ю "Мілітарному". За його словами, SLAVIC створювали як розвідувальний коптер нового покоління, який оператори звичних DJI Mavic мають швидко освоювати без тривалого перенавчання.

SLAVIC уже працює у бойових умовах

Перші комплекси передали підрозділам Сил оборони для перевірки безпосередньо на фронті.

Однією з головних вимог до SLAVIC була простота переходу з уже знайомих військовим цивільних квадрокоптерів. За словами Бабенка, під час однієї з ротацій новий екіпаж до цього взагалі не працював зі SLAVIC, але зміг швидко перейти на нову систему.

"У мене була задача, щоб мавікіст без навчання міг взяти цей дрон, взяти все обладнання, підключити і почати працювати", - пояснив Бабенко.

Фактично Vyriy намагається залишити знайому операторам логіку роботи, але суттєво збільшити можливості самої платформи.

До двох годин у повітрі

Поточна версія SLAVIC може перебувати у повітрі приблизно 1,5 години. Після переходу на нові акумулятори в компанії розраховують довести цей показник до двох годин.

Для розвідувального коптера це означає значно більший час роботи в районі спостереження та можливість тримати екіпаж далі від небезпечної зони.

За словами Бабенка, саме тривалість польоту є однією з головних відмінностей SLAVIC від звичних Mavic.

Дрон поки залишається непублічним

Попри те, що SLAVIC уже проходить бойову перевірку, Vyriy Industries ще не демонструвала його зовнішність публічно.

Компанія також поки не розкрила повний перелік характеристик, склад комплексу та особливості його сенсорів.

Презентація має відбутися найближчим часом. Після неї Vyriy обіцяє детальніше розповісти про можливості нової платформи.

Новий дрон готують до масштабування

Паралельно з бойовими випробуваннями компанія вже готує виробництво SLAVIC до збільшення обсягів.

Це означає, що нинішній етап для розробки фактично є перевіркою перед ширшим постачанням у війська. Зворотний зв'язок від перших екіпажів має допомогти внести зміни перед серійним випуском.

Для Vyriy це продовження переходу від окремих FPV-платформ до ширшої екосистеми безпілотних систем. Раніше Мілітарі 24 розповідав про дрон-перехоплювач ZIRKA, створений NOCTIS за підтримки Vyriy Industries.

Згодом розробники також показали автоматизоване перехоплення швидкісної повітряної цілі ZIRKA, де частину роботи з пошуку та супроводу вже бере на себе бортова автоматика.

SLAVIC розвиває інший напрямок - тактичну повітряну розвідку. І хоча сам апарат поки залишається за кадром, його вже перевіряють там, для чого він і створювався - у реальних бойових умовах.