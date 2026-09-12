Росія розгорнула рекордну з 2017 року кількість ядерних боєголовок – SIPRI

Росія протягом чотирьох років поспіль збільшує кількість розгорнутих у готовності до пуску ядерних боєголовок, довівши їхню кількість до 1796 одиниць. Цей показник сягнув найвищого рівня з 2017 року на тлі регулярних погроз Кремля на адресу країн Європи.

Про це йдеться в щорічній доповіді Стокгольмського інституту дослідження проблем миру SIPRI під назвою "Світові ядерні сили".

Що відомо про збільшення боєголовок у Росії?

Загальний арсенал Росії наразі становить 5420 боєзарядів. Понад 2600 з них зберігаються в центральних сховищах, а більше тисячі вважаються знятими з озброєння.

Динаміка зростання кількості готових до застосування боєголовок залишається безперервною з початку повномасштабного вторгнення. Якщо у 2022 році на носіях було розгорнуто 1588 боєзарядів, то у 2023-му їх кількість зросла до 1674, у 2024-му – до 1710, а у 2025 році сягнула 1718 одиниць. Загалом із 2020 року Кремль наростив готові боєзаряди на 14%.

На відміну від Росії, інші провідні ядерні держави залишили свої розгорнуті сили без змін. США утримують на носіях 1770 боєголовок при порівнянних загальних обсягах арсеналу, тоді як Франція та Велика Британія зберігають 280 і 120 розгорнутих боєзарядів відповідно.

Водночас у Китаї аналітики зафіксували зростання кількості розгорнутих боєголовок з 24 до 34 одиниць при загальному арсеналі в 620 штук. Індія у 2025 році вперше перевела 12 боєзарядів у стан готовності на атомних підводних човнах, маючи загалом близько 190 ядерних одиниць.

Аналізуючи російську ядерну тріаду, фахівці зазначають, що на міжконтинентальних балістичних ракетах розгорнуто близько 892 боєзарядів. Морський компонент володіє 704 розгорнутими боєголовками на 11 активних субмаринах, оскільки ще два підводні човни перебувають на ремонті.

Ще 586 боєголовок припадають на стратегічні бомбардувальники Ту-160М та Ту-95МС. Упродовж 2025 року Повітряно-космічні сили Росії зазнали втрат через успішні удари Сил оборони України по російських авіабазах. Це змусило військове командування ворога перемістити літаки на віддалені аеродроми Бєлая в Іркутській області, Дягілєво в Рязанській області та Оленья в Мурманській області.

Попри модернізаційні проблеми через західні санкції та пріоритет випуску конвенційного озброєння, Москва продовжує розгортання нових комплексів "Орєшнік", зокрема на території Білорусі.

У звіті також підкреслюють зростання секретності навколо світових ядерних арсеналів. Причиною стало завершення у лютому 2026 року терміну дії Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь СНО-3 між США та Росією, який так і не був продовжений.

Хоча загальна світова кількість ядерних боєголовок продовжує зменшуватися в міру поступового демонтажу знятої з озброєння зброї, спостерігається щорічне збільшення кількості оперативних ядерних боєголовок. Ця тенденція, ймовірно, збережеться і, можливо, прискориться в найближчі роки,

– наголошують аналітики.

Нагадаємо, Дмитро Медведєв заявив, що Росія нібито готова застосувати ядерну зброю у разі подальшого загострення. За його словами, під удар можуть потрапити Київ та військові об'єкти НАТО, а ядерна зброя, як він стверджує, може бути використана як крайній захід відповідно до російської ядерної доктрини.