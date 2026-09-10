Про це він заявив в інтерв'ю російському медіа "Вєдомсті".

Що кажуть у Кремлі про ядерну зброю?

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв стверджує, що Росія може завдати нищівного удару по українській столиці та військових об'єктах Північноатлантичного альянсу.

Російський посадовець звинуватив західні країни у свідомому загостренні ситуації та спробах поставити світ на межу третьої світової війни.

Ми розуміємо свою відповідальність за долю людства і всіма силами прагнемо запобігти глобальній катастрофі. Але наше терпіння не безмежне,

– заявив Медведєв.

Він також додав, що ядерна зброя Росії може бути застосована у визначених випадках відповідно до оновленої доктрини. За словами чиновника, крайній варіант залишається на випадок, коли інші засоби перестануть діяти.

Нагадаємо, раніше у Держдумі Росії пролунали погрози застосувати тактичну ядерну зброю проти України. Перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Алєксєй Журавльов заявив, що у разі необхідності Росія нібито "зобов'язана" використати ядерну зброю. Для виправдання ядерних ударів він також згадав атомні бомбардування Японії США у 1945 році.

Своєю чергою, президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що не очікує застосування Росією ядерної зброї проти України. За його словами, під час зустрічі з міністром закордонних справ Китаю він порушив питання можливого ядерного удару, на що представник Пекіна запевнив, що Китай не допустить такого сценарію. Стубб вважає позицію Китаю важливим фактором стримування Росії та переконаний, що ядерна зброя не буде застосована.