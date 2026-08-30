Про це він розповів в інтерв’ю BILD.

Що розповів Стубб про Росію і ядерну зброю

Під час зустрічі з очільником китайського дипломатичного відомства фінський лідер порушив питання загрози використання Росією зброї масового ураження. У відповідь представник Китаю запевнив, що Пекін не дозволить Москві піти на цей крок.

Фінський президент наголосив, що вважає таку позицію китайської сторони дійсно дієвим чинником для збереження світової безпеки.

Росія не застосовуватиме ядерну зброю. До мене завітав міністр закордонних справ Китаю, і я порушив це питання під час нашої зустрічі. Він відповів: "Ми ніколи не допустимо, щоб це сталося". Гадаю, це досить ефективний засіб стримування,

– заявив Александр Стубб.

Зазначимо, що очільник Фінляндії послідовно відстоює позицію посилення України на міжнародній арені. Нагадаємо, раніше Стубб підтримав далекобійні удари по Росії, називаючи це єдиним способом змусити Кремль сісти за стіл переговорів. Крім того, Фінляндія очікує перекидання військ Росії до спільного кордону після завершення війни.