На думку Стубба, "це нормально". Про таке фінський лідер повідомив під час інтерв'ю для телеканалу "Ми-Україна".

Що сказав Стубб про очікування російських військ на власному кордоні?

Президент Фінляндії заявив, що Росія посилює військову інфраструктуру вздовж спільного кордону протяжністю 1340 кілометрів. За його словами, після завершення війни в Україні Москва може перекинути до кордону додаткові сили.

Утім, це не означає нападу. Це нормально. І, знаєте, якби я був Росією, я зробив би те саме,

– висловився Стубб.

До речі, раніше головнокомандувач німецької армії Крістіан Фройдінг заявив, що серед країн НАТО є консенсус щодо можливості Росії атакувати територію Альянсу до 2029 року.

За його словами, цей прогноз ґрунтується на узгоджених розвідувальних даних, однак Москва може вдатися до агресії й раніше. Фройдінг додав, що Росія, попри значні втрати у війні проти України, у найближчі роки здатна відновити військовий потенціал для загрози НАТО.

Як Фінляндія співпрацює з Україною?

Під час перебування у Києві з нагоди державних свят Александр Стубб заявив, що Україна має завдавати далекобійних ударів по території Росії, оскільки це, на його думку, може наблизити Москву до переговорів.

Паралельно Україна та Фінляндія посилюють оборонно-технологічне партнерство. Країни розвивають морські безекіпажні системи, готують спільне виробництво наземних роботизованих комплексів і завершують узгодження угоди Drone Deal. Також співпраця охоплює кібербезпеку та космічні технології.

Нещодавно до Києва для участі в переговорах прибули представники 7 фінських компаній, серед яких Patria, Nokia, Insta, Boomeranger, Nest AI, Sensofusion та ICEYE. Зокрема, Patria та український виробник дронів "Генерал Черешня" домовилися про наміри щодо спільного виробництва безпілотників у Фінляндії.