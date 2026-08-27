По мнению Стубба, "это нормально". Об этом финский лидер сообщил в интервью телеканалу "Мы-Украина".

Что сказал Стубб об ожидании российских войск на своей границе?

Президент Финляндии заявил, что Россия усиливает военную инфраструктуру вдоль общей границы протяженностью 1340 километров. По его словам, после завершения войны в Украине Москва может перебросить к границе дополнительные силы.

Впрочем, это не означает нападения. Это нормально. И, знаете, будь я на месте России, я поступил бы точно так же,

– высказался Стубб.

Кстати, ранее главнокомандующий немецкой армией Кристиан Фройдинг заявил, что среди стран НАТО существует консенсус относительно возможности атаки России на территорию Альянса до 2029 года.

По его словам, этот прогноз основан на согласованных разведывательных данных, однако Москва может прибегнуть к агрессии и раньше. Фройдинг добавил, что Россия, несмотря на значительные потери в войне против Украины, в ближайшие годы способна восстановить военный потенциал, представляющий угрозу для НАТО.

Как Финляндия сотрудничает с Украиной?

Во время пребывания в Киеве по случаю государственных праздников Александр Стубб заявил, что Украина должна наносить удары большой дальности по территории России, потому что это, по его мнению, может приблизить Москву к переговорам.

Параллельно Украина и Финляндия укрепляют оборонно-технологическое партнерство. Страны разрабатывают морские беспилотные системы, готовят совместное производство наземных роботизированных комплексов и завершают согласование соглашения Drone Deal. Также сотрудничество охватывает кибербезопасность и космические технологии.

Недавно в Киев для участия в переговорах прибыли представители 7 финских компаний, среди которых Patria, Nokia, Insta, Boomeranger, Nest AI, Sensofusion и ICEYE. В частности, Patria и украинский производитель дронов "Генерал Черешня" договорились о намерениях по совместному производству беспилотников в Финляндии.