По мнению Стубба, "это нормально". Об этом финский лидер сообщил в интервью телеканалу "Мы-Украина".
Что сказал Стубб об ожидании российских войск на своей границе?
Президент Финляндии заявил, что Россия усиливает военную инфраструктуру вдоль общей границы протяженностью 1340 километров. По его словам, после завершения войны в Украине Москва может перебросить к границе дополнительные силы.
Впрочем, это не означает нападения. Это нормально. И, знаете, будь я на месте России, я поступил бы точно так же,
– высказался Стубб.
Кстати, ранее главнокомандующий немецкой армией Кристиан Фройдинг заявил, что среди стран НАТО существует консенсус относительно возможности атаки России на территорию Альянса до 2029 года.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
По его словам, этот прогноз основан на согласованных разведывательных данных, однако Москва может прибегнуть к агрессии и раньше. Фройдинг добавил, что Россия, несмотря на значительные потери в войне против Украины, в ближайшие годы способна восстановить военный потенциал, представляющий угрозу для НАТО.
Как Финляндия сотрудничает с Украиной?
Во время пребывания в Киеве по случаю государственных праздников Александр Стубб заявил, что Украина должна наносить удары большой дальности по территории России, потому что это, по его мнению, может приблизить Москву к переговорам.
Параллельно Украина и Финляндия укрепляют оборонно-технологическое партнерство. Страны разрабатывают морские беспилотные системы, готовят совместное производство наземных роботизированных комплексов и завершают согласование соглашения Drone Deal. Также сотрудничество охватывает кибербезопасность и космические технологии.
Недавно в Киев для участия в переговорах прибыли представители 7 финских компаний, среди которых Patria, Nokia, Insta, Boomeranger, Nest AI, Sensofusion и ICEYE. В частности, Patria и украинский производитель дронов "Генерал Черешня" договорились о намерениях по совместному производству беспилотников в Финляндии.