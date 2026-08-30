Об этом он рассказал в интервью BILD.

Что рассказал Стубб о России и ядерном оружии

Во время встречи с главой китайского дипломатического ведомства финский лидер поднял вопрос об угрозе применения Россией оружия массового поражения. В ответ представитель Китая заверил, что Пекин не позволит Москве пойти на этот шаг.

Финский президент подчеркнул, что считает такую позицию китайской стороны действительно эффективным фактором для сохранения мировой безопасности.

Россия не будет применять ядерное оружие. Ко мне приезжал министр иностранных дел Китая, и я поднял этот вопрос во время нашей встречи. Он ответил: "Мы никогда не допустим, чтобы это произошло". Думаю, это достаточно эффективное средство сдерживания,

– заявил Александр Стубб.

Отметим, что глава Финляндии последовательно отстаивает позицию укрепления позиций Украины на международной арене. Напомним, ранее Стубб поддержал удары по России с большого расстояния, назвав это единственным способом заставить Кремль сесть за стол переговоров. Кроме того, Финляндия ожидает переброски российских войск к общей границе после завершения войны.