Відповідну заяву зробив перший заступник голови комітету Держдуми Росії з оборони Алєксєй Журавльов.

Що сказав російський депутат?

У Держдумі Росії заявили про нібито необхідність застосування тактичної ядерної зброї у війні проти України.

Ми завдаємо нищівних ударів по інфраструктурі ворога. Це радує. Але потрібно бити сильніше. Треба бити так, щоб ворог зрозумів, що він має капітулювати. Йдуть дискусії: можемо ми застосовувати тактичну ядерну зброю чи не можемо. Такої дискусії навіть бути не повинно. У разі необхідності ми зобов'язані її застосувати,

– заявив Журавльов.

Російський депутат також згадав ядерні удари США по Японії у 1945 році та заявив, що після цього японці нібито позитивно ставилися до Сполучених Штатів.

"Не треба знову наступати на одні й ті самі граблі. Якщо треба буде бити – будемо бити. І це не обговорюється", – сказав він.

Водночас Журавльов повторив російський пропагандистський міф про те, що прем'єр-міністр Японії нібито покладав квіти на могилу американського пілота, який скинув атомну бомбу на країну.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що не вірить у застосування Росією ядерної зброї. Він зазначив, що важливим фактором стримування для Москви є позиція Китаю.

А Пекін дав зрозуміти, що не дозволить Росії застосувати ядерну зброю. Фінський лідер розповів, що порушив це питання під час зустрічі з міністром закордонних справ Китаю. У відповідь китайська сторона запевнила, що не допустить такого розвитку подій.

Стубб вважає цю позицію Пекіна дієвим чинником для збереження глобальної безпеки. Він також наголосив, що не очікує від Росії переходу від ядерних погроз до їх практичного застосування.