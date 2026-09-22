Японія готує гуманоїдних роботів для армії: чому їх поки не планують озброювати

Як повідомляє агентство Kyodo із посиланням на джерела в уряді та керівній партії Японії, Токіо планує розпочати дослідження військового застосування роботів із фізичним штучним інтелектом. Однією з причин стала нестача особового складу в Силах самооборони, яким дедалі складніше залучати нових військовослужбовців.

Японія проведе конкурс військових гуманоїдів

Розробкою програми займатиметься Агентство із закупівель, технологій та логістики Міністерства оборони Японії (ATLA). Відомство планує організувати конкурс, під час якого приватні компанії та університети продемонструють можливості власних людиноподібних роботів.

На першому етапі військових цікавлять охорона баз і логістика. Гуманоїди могли б патрулювати військові об'єкти, транспортувати вантажі та виконувати іншу повсякденну роботу, зменшуючи навантаження на особовий склад.

У перспективі японська влада також розглядає можливість залучення роботів до розвідувальних і рятувальних операцій. Однак конкретні моделі, технічні характеристики та терміни їхнього можливого прийняття на озброєння поки не оголошені.

"Штучний інтелект може стати ефективним інструментом для заміни або доповнення операцій, які виконує обмежена кількість особового складу", – пояснив Kyodo високопосадовець японського Міністерства оборони.

Як працюватиме фізичний штучний інтелект

Ключовою технологією майбутніх роботів стане Physical AI, або фізичний штучний інтелект. На відміну від систем, які лише аналізують інформацію, він дозволяє машинам взаємодіяти з навколишнім середовищем і виконувати фізичні завдання.

Робот отримує інформацію з камер і датчиків, аналізує її та визначає подальші дії. Наприклад, він може самостійно пересуватися територією військової бази, оминати перешкоди або переносити вантажі.

Використання гуманоїдної конструкції потенційно дозволить таким машинам працювати в приміщеннях та на об'єктах, спроєктованих для людей. Водночас японські військові ще мають перевірити, наскільки ефективними будуть подібні роботи в реальних умовах експлуатації.