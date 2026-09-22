Як повідомляє агентство Kyodo із посиланням на джерела в уряді та керівній партії Японії, Токіо планує розпочати дослідження військового застосування роботів із фізичним штучним інтелектом. Однією з причин стала нестача особового складу в Силах самооборони, яким дедалі складніше залучати нових військовослужбовців.
Японія проведе конкурс військових гуманоїдів
Розробкою програми займатиметься Агентство із закупівель, технологій та логістики Міністерства оборони Японії (ATLA). Відомство планує організувати конкурс, під час якого приватні компанії та університети продемонструють можливості власних людиноподібних роботів.
На першому етапі військових цікавлять охорона баз і логістика. Гуманоїди могли б патрулювати військові об'єкти, транспортувати вантажі та виконувати іншу повсякденну роботу, зменшуючи навантаження на особовий склад.
У перспективі японська влада також розглядає можливість залучення роботів до розвідувальних і рятувальних операцій. Однак конкретні моделі, технічні характеристики та терміни їхнього можливого прийняття на озброєння поки не оголошені.
"Штучний інтелект може стати ефективним інструментом для заміни або доповнення операцій, які виконує обмежена кількість особового складу", – пояснив Kyodo високопосадовець японського Міністерства оборони.
Як працюватиме фізичний штучний інтелект
Ключовою технологією майбутніх роботів стане Physical AI, або фізичний штучний інтелект. На відміну від систем, які лише аналізують інформацію, він дозволяє машинам взаємодіяти з навколишнім середовищем і виконувати фізичні завдання.
Робот отримує інформацію з камер і датчиків, аналізує її та визначає подальші дії. Наприклад, він може самостійно пересуватися територією військової бази, оминати перешкоди або переносити вантажі.
Використання гуманоїдної конструкції потенційно дозволить таким машинам працювати в приміщеннях та на об'єктах, спроєктованих для людей. Водночас японські військові ще мають перевірити, наскільки ефективними будуть подібні роботи в реальних умовах експлуатації.
Чому Японія не хоче відправляти гуманоїдів у бій
Попри інтерес до автономних систем, японські посадовці обережно ставляться до використання штучного інтелекту в бойових операціях. Одна з головних проблем полягає в ризику помилкового розпізнавання людей: алгоритм може сплутати союзників із противником або цивільних із військовими.
Додатковим обмеженням залишається відсутність загальноприйнятих міжнародних правил застосування автономної зброї.
"Ми не очікуємо, що гуманоїдні роботи, оснащені зброєю, використовуватимуться для ведення бойових дій", – заявив Kyodo один із керівників комітету з безпеки керівної Ліберально-демократичної партії.
Тому японська програма наразі орієнтована на небойові завдання, де роботи зможуть допомагати військовим без самостійного застосування зброї.
В Україні роботів уже випробовують на передовій
Японія не єдина країна, яка цікавиться військовим застосуванням людиноподібних машин. Як раніше повідомляв Military 24, американська компанія Foundation відправила до України двох роботів Phantom MK-1 для випробувань в умовах війни. Їхнім основним завданням стала доставка спорядження та вантажів у небезпечні райони.
Водночас основу української наземної робототехніки сьогодні становлять колісні та гусеничні платформи. Вони перевозять боєприпаси, евакуюють поранених і виконують бойові завдання. Наприклад, один із бойових НРК DEVDROID протягом 45 днів виїжджав на позицію та підтримував українських військових вогнем.
Японський підхід поки відрізняється: Токіо хоче спочатку перевірити, наскільки гуманоїди корисні для тилової роботи, перш ніж ухвалювати рішення про їхнє ширше військове застосування.
Штучний інтелект також залучать до управління військами
Програма гуманоїдних роботів стане частиною ширшого впровадження ШІ в японських Силах самооборони. До кінця 2026 року уряд планує переглянути ключові документи у сфері оборони та національної безпеки.
У бюджетному запиті на наступний фінансовий рік, який розпочнеться у квітні 2027-го, Міністерство оборони також передбачило інтеграцію штучного інтелекту в систему військового управління.
Крім того, відомство хоче випробувати тактичний супутник зі штучним інтелектом, який аналізуватиме великі масиви інформації, зібраної в космосі, та допомагатиме з наведенням ракет.
Отже, гуманоїди стануть лише одним із напрямів японської програми військового ШІ. Поки що йдеться про дослідження та майбутній конкурс розробників, а не про закупівлю готових роботів для армії.