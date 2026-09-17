Україна та Словенія готують Drone Deal і спільні оборонні проєкти, – Зеленський

Україна та Словенія готують Drone Deal і вже обговорили перші результати роботи над угодою. Володимир Зеленський зустрівся у Києві з главою МЗС Тоне Кайзером та міністром оборони Валентином Хайдіняком.

Сторони також обговорили спільні оборонні проєкти, безпеку Європи та підтримку України. Про це президент написав у своєму офіційному телеграм-каналі.

Що відомо про співпрацю України та Словенії?

До Києва словенська урядова делегація прибула разом із представниками провідних компаній. Сторони обговорили спільні оборонні проєкти, які Україна та Словенія можуть реалізувати найближчим часом.

Наші країни працюють над підготовкою Drone Deal, і ми обговорили перші результати та спільні оборонні проєкти, які можемо реалізувати,

– зазначив Зеленський.

Окремо під час зустрічі говорили про майбутнє України в Європейському Союзі, безпеку регіону та триваючі російські атаки.

Президент також подякував Словенії за внесок у програму PURL у розмірі 50 мільйонів доларів та підтримку України. Український лідер наголосив, що сторони також вшанували пам'ять українських військових, які загинули, захищаючи Україну та Європу.

Візит Кайзера до Києва став його першим візитом до України на посаді міністра закордонних справ, разом із ним до столиці прибув і міністр оборони Словенії.

Важливо знати! Drone Deal – це формат довгострокової оборонної співпраці України з партнерами, який передбачає об'єднання української військової експертизи та технологічних можливостей інших держав. Зокрема, такі домовленості можуть охоплювати виробництво дронів, спільні розробки, технології та фінансування оборонних проєктів.

Нагадаємо, Україна та Данія домовилися поглибити співпрацю у сфері військових технологій. Зокрема, країни зосередяться на виробництві дронів, засобах захисту від балістичних ракет та розвитку оборонних технологій.

Окрему увагу сторони приділили масштабуванню Drone Deal, у межах якого Україна готова ділитися з партнерами бойовим досвідом, даними та технологіями. Також Київ і Копенгаген планують розвивати спільні програми для підтримки оборонних стартапів і безпекових технологій.

Крім того, сторони обговорили розробку європейського антибалістичного проєкту та можливе розблокування 6 мільярдів євро в межах European Peace Facility. Кошти можуть спрямувати на критичні потреби Сил оборони України.