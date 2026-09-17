Стороны также обсудили совместные оборонные проекты, безопасность Европы и поддержку Украины. Об этом президент написал в своем официальном телеграм-канале.

Что известно о сотрудничестве Украины и Словении?

В Киев словенская правительственная делегация прибыла вместе с представителями ведущих компаний. Стороны обсудили совместные оборонные проекты, которые Украина и Словения могут реализовать в ближайшее время.

Наши страны работают над подготовкой Drone Deal, и мы обсудили первые результаты и совместные оборонные проекты, которые можем реализовать,

– отметил Зеленский.

Отдельно во время встречи говорили о будущем Украины в Европейском Союзе, безопасности региона и продолжающихся российских атаках.

Президент также поблагодарил Словению за вклад в программу PURL в размере 50 миллионов долларов и поддержку Украины. Украинский лидер подчеркнул, что стороны также почтили память украинских военных, погибших, защищая Украину и Европу.

Визит Кайзера в Киев стал его первым визитом в Украину в должности министра иностранных дел, вместе с ним в столицу прибыл и министр обороны Словении.

Важно знать! Drone Deal – это формат долгосрочного оборонного сотрудничества Украины с партнерами, который предусматривает объединение украинской военной экспертизы и технологических возможностей других государств. В частности, такие договоренности могут охватывать производство дронов, совместные разработки, технологии и финансирование оборонных проектов.

Напомним, Украина и Дания договорились углубить сотрудничество в сфере военных технологий. В частности, страны сосредоточатся на производстве дронов, средствах защиты от баллистических ракет и развитии оборонных технологий.

Особое внимание стороны уделили расширению программы Drone Deal, в рамках которой Украина готова делиться с партнерами боевым опытом, данными и технологиями. Также Киев и Копенгаген планируют развивать совместные программы для поддержки оборонных стартапов и технологий в сфере безопасности.

Кроме того, стороны обсудили разработку европейского антибаллистического проекта и возможное разблокирование 6 миллиардов евро в рамках European Peace Facility. Средства могут быть направлены на критические нужды Сил обороны Украины.