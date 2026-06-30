Об этом сообщили Министерство обороны Украины и его глава Михаил Федоров.

-Смотрите также "Завершаем пляжный сезон в Крыму", – Минобороны

О чем договорились Украина и Дания?

В Киеве состоялась встреча министра обороны Украины Михаила Федорова и его коллеги из Дании Йеппе Брууса. Политики договорились, что расширение сотрудничества будет происходить в следующих направлениях:

производство дронов;

средства защиты от баллистических ракет;

поддержка оборонных технологий.

В центре внимания – расширение программы Drone Deal. Украина готова делиться с партнерами боевым опытом, данными и технологиями современной войны. Это взаимовыгодное партнерство. Мы получаем больше средств для фронта, а партнеры – доступ к украинским оборонным инновациям,

– заявил Михаил Федоров

В то же время Киев и Копенгаген договорились о развитии совместных программ для поддержки оборонных стартапов и технологий в сфере безопасности. Большое внимание партнеры уделили разработке европейского антибаллистического проекта.

Также стороны обсудили разблокирование 6 миллиардов евро в рамках European Peace Facility. Эти средства могут быть направлены на критические нужды Сил обороны.

Поблагодарил Данию за системную поддержку Украины: участие в PURL, Чешской инициативе, "датской модели", передачу F-16, гибкое перенаправление финансирования на дальнобойные артиллерийские боеприпасы и поддержку подготовки украинских военных,

– поблагодарил министр обороны.

В ведомстве пообещали, что Украина продолжит расширять партнерства, которые дают ей больше технологий, возможностей и силы на поле боя.

Военная помощь Украине

На днях Воздушные силы получили десяток новых легкомоторных самолетов ALTO NG. По данным Министерства обороны, это позволит развернуть полноценную учебную базу внутри страны и существенно удешевить подготовку летчиков.

Также британские компании MBDA, MGI Engineering и Rotron Aerospace завершили разработку трех новых систем вооружения. Они должны пройти испытания, после чего их планируют передать Украине для использования на фронте уже в 2026 году.