Об этом сообщили 25 июня в Минобороны.

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Что известно о передаче Украине самолетов?

Эту авиатехнику Украина получила благодаря совместным усилиям правительства Чехии и её граждан. Пять самолётов профинансировало чешское государство, а ещё 5 – приобрели на пожертвования через благотворительный фонд Dárek pro Putina.

Министр обороны Михаил Федоров отметил, что новые самолеты кардинально изменят подход к тренировкам. Теперь украинские пилоты смогут отрабатывать базовые и углубленные навыки пилотирования, навигацию, а также взлет и посадку непосредственно в Украине.

Главное преимущество такой легкомоторной авиации – её экономичность.

Это позволит существенно снизить стоимость летного часа по сравнению с боевой авиацией и ускорит переход украинских летчиков на сложную западную технику,

– пояснили в ведомстве.

Михаил Федоров поблагодарил Коалицию возможностей воздушных сил и народ Чехии за вклад в подготовку нового поколения украинских защитников неба.

Этот шаг является частью более широкой стратегии по адаптации украинской авиации к стандартам НАТО.