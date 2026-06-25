Об этом сообщили 25 июня в Минобороны.
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Что известно о передаче Украине самолетов?
Эту авиатехнику Украина получила благодаря совместным усилиям правительства Чехии и её граждан. Пять самолётов профинансировало чешское государство, а ещё 5 – приобрели на пожертвования через благотворительный фонд Dárek pro Putina.
Министр обороны Михаил Федоров отметил, что новые самолеты кардинально изменят подход к тренировкам. Теперь украинские пилоты смогут отрабатывать базовые и углубленные навыки пилотирования, навигацию, а также взлет и посадку непосредственно в Украине.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Главное преимущество такой легкомоторной авиации – её экономичность.
Это позволит существенно снизить стоимость летного часа по сравнению с боевой авиацией и ускорит переход украинских летчиков на сложную западную технику,
– пояснили в ведомстве.
Михаил Федоров поблагодарил Коалицию возможностей воздушных сил и народ Чехии за вклад в подготовку нового поколения украинских защитников неба.
Этот шаг является частью более широкой стратегии по адаптации украинской авиации к стандартам НАТО.
Какое еще оружие получит Украина от партнеров?
Украина и Германия подписали соглашение, предусматривающее поставку не менее 600 ракет для систем противовоздушной обороны. Ожидается, что это существенно укрепит возможности украинской ПВО в условиях продолжающихся российских воздушных ударов.
Между тем британские компании MBDA, MGI Engineering и Rotron Aerospace завершили разработку трех новых систем вооружения. В ближайшее время они должны пройти испытания, после чего их планируют передать Украине для использования на фронте уже в 2026 году.