Про це повідомили 25 червня в Міноборони.

До теми Сили оборони вразили дронами понад 800 тисяч цілей росіян від початку 2026 року, – Федоров

Що відомо про передання Україні літаків?

Цю авіатехніку Україна отримала завдяки спільним зусиллям уряду Чехії та її громадян. П'ять бортів профінансувала чеська держава, а ще 5 – придбали за донати через благодійний фонд Dárek pro Putina.

Міністр оборони Михайло Федоров зазначив, що нові літаки кардинально змінять підхід до тренувань. Тепер українські пілоти зможуть відпрацьовувати базове та поглиблене пілотування, навігацію, а також зліт і посадку безпосередньо в Україні.

Головна перевага такої легкомоторної авіації – її економічність.

Це дозволить суттєво знизити вартість льотної години порівняно з бойовою авіацією та пришвидшить перехід українських льотчиків на складну західну техніку,

– пояснили у відомстві.

Михайло Федоров подякував Коаліції спроможностей повітряних сил та народу Чехії за внесок у підготовку нового покоління українських захисників неба.

Цей крок є частиною ширшої стратегії з адаптації української авіації до стандартів НАТО.