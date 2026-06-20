Про це повідомили в Bloomberg.

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Яку зброю розробляє Британія для України?

Британські компанії MBDA, MGI Engineering та Rotron Aerospace вже розробили 3 системи. Невдовзі зброю випробують для того, щоб доставити на фронт в Україну вже у 2026 році.

Запущений наприкінці 2024 року проєкт Brakestop було пришвидшено з метою підтримки Києва,

– зазначили у виданні.

Нова зброя буде менш точною та смертоносною, ніж ракети Storm Shadow, проте майже удвічі дешевшою. Ракети також будуть повністю зібрані без американських деталей.

Британські системи не зможуть знищувати бункери, але з бойовою частиною вагою щонайменше 225 кілограмів вони все одно здатні завдати серйозної шкоди.

Ракети будуть наземного базування і зможуть уражати цілі на відстані понад 500 кілометрів, що робить їх достатньо далекобійними для бойового застосування.

Також усі три компанії, що вийшли до фінального етапу конкурсу на контракт, заявили, що зможуть виробляти щонайменше 40 одиниць озброєння на місяць після отримання замовлення.

Що ще відомо про військову допомогу Україні?

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив про плани передати Україні тризначну кількість ракет класу "повітря-повітря" зі складів Бундесверу. Також він анонсував запуск спільного виробництва наземних роботизованих комплексів.

На засіданні Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" союзники оголосили про нові пакети допомоги. Вони охоплюють підтримку артилерією великої дальності та крилатими ракетами. Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що підсумки зустрічі ще підбиваються, але "вже бачимо, що це буде приблизно пів мільярда доларів" допомоги Україні.

Велика Британія 18 червня оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Він охоплює постачання 150 тисяч безпілотників і понад 350 ракет та радарів ППО до кінця 2026 року.