Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров на пресконференції після 35-го засідання "Рамштайн", передає 24 Канал.

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Що сказав Федоров про допомогу, яку нададуть союзники?

Також сьогодні був оголошений пакет допомоги на артилерію великої дальності – дальню артилерію, 30 плюс кілометрів,

– сказав Михайло Федоров.

За словами очільника Міноборони, підсумки зустрічі ще підбиваються, але "вже бачимо, що це буде приблизно пів мільярда доларів" допомоги Україні.

"І сьогодні також були анонси щодо підтримки українських дронів і українських ракет. Тільки Нідерланди оголосили сьогодні допомогу на ракети, крилаті ракети, на близько 700 крилатих ракет. Ми всі підсумки будемо розуміти через кілька годин, тому що сьогодні дійсно була велика кількість різних оголошень, та ми вже бачимо, що це приблизно 4 мільярди доларів", – зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що суттєвий пакет допомоги Україні надасть Велика Британія. Йдеться про 150 тисяч безпілотників і понад 350 ракет та радарів ППО до кінця 2026 року.

Окрім того, президент Володимир Зеленський розповів про оборонну угоду, яку підписав із німецькою стороною. Домовленості стосуються спільного захисту країн від балістичних ракет Росії.