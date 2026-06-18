Про це повідомив президент Зеленський на відкритті засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн", передає 24 Канал.

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Що відомо про нову оборонну угоду Києва і Берліна?

У вступному слові політик повідомив, що Україна перехоплює близько 90% ворожих дронів. Водночас балістичні ракети Росії залишаються великою проблемою.

Ми всі зараз бачимо, що Путін покладається на одну останню річ – постійні ракетні удари. Він має балістичні ракети. Тому нам потрібні антибалістичні спроможності,

– наголосив президент.

Він повідомив, що Україна і Німеччина зробили важливий крок у посиленні антибалістичного захисту.

У нас є певні технології, певні технології є у Німеччини. І сьогодні міністри оборони підписали угоду, щоб поєднати наші спроможності,

– зазначив Зеленський.

"До кінця зими ми вже маємо бачити результати нашої спільної роботи щодо антибалістичного захисту. Це те, що потрібно не лише Україні, а всім", – додав політик.

Під час виступу Зеленський також повідомив, у DroneDeal вже залучені 15 країн НАТО та 12 країн поза Альянсом. Також деякі країни вже підготували рішення щодо нових внесків у програму PURL.

За словами президента, Європа може мати найсильнішу армію лише завдяки довгостроковій співпраці з Україною.