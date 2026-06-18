Об этом сообщил президент Зеленский на открытии заседания Контактной группы в формате "Рамштайн", передает 24 Канал.
Смотрите также Началось заседание "Рамштайн": основные заявления Зеленского
Что известно о новом оборонном соглашении Киева и Берлина?
Во вступительном слове политик сообщил, что Украина перехватывает около 90% вражеских дронов. В то же время, баллистические ракеты России остаются большой проблемой.
Мы все сейчас видим, что Путин полагается на одну последнюю вещь – постоянные ракетные удары. У него баллистические ракеты. Поэтому нам нужны антибаллистические способности,
– подчеркнул президент.
Он сообщил, что Украина и Германия сделали важный шаг в усилении антибаллистической защиты.
У нас есть определенные технологии, определенные технологии есть в Германии. И сегодня министры обороны подписали соглашение, чтобы соединить наши возможности,
– отметил Зеленский.
"До конца зимы мы уже должны видеть результаты нашей совместной работы по антибаллистической защите. Это то, что нужно не только Украине, а всем", – добавил политик.
Во время выступления Зеленский также сообщил, что в DroneDeal уже привлечены 15 стран НАТО и 12 стран вне Альянса. Также некоторые страны уже подготовили решение о новых вкладах в программу PURL.
По словам президента, Европа может иметь сильнейшую армию только благодаря долгосрочному сотрудничеству с Украиной.