Все основные заявления президента Украины собрал "24 Канал".

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Главное с заседания "Рамштайн"

Перед началом "Рамштайна" глава государства заявлял, что главными темами встречи станут – усиление противовоздушной обороны, предоставление Украине систем Patriot и другого вооружения, а также новые пакеты помощи в рамках инициативы PURL.

16:27, 18 июня

Кроме того, президент сообщил, что в настоящее время Украина перехватывает около 90 % российских дронов, при этом действует и система защиты от крылатых ракет.

Впрочем, главной проблемой Киева остается противодействие баллистическим ракетам противника.

16:27, 18 июня

Зеленский пояснил, что Украине нужен ответ на российские баллистические ракеты, ведь Путин сейчас делает ставку на постоянные ракетные удары.

16:25, 18 июня

Президент сообщил, что Украина и Германия подписали соглашение в области обороны, касающееся объединения технологий.

16:19, 18 июня

В Бельгии началось заседание в формате "Рамштайн".

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