Все основные заявления президента Украины собрал "24 Канал".
Смотрите также: Украина и ЕС приближаются к созданию Европейской антибаллистической системы, – Зеленский
Главное с заседания "Рамштайн"
Перед началом "Рамштайна" глава государства заявлял, что главными темами встречи станут – усиление противовоздушной обороны, предоставление Украине систем Patriot и другого вооружения, а также новые пакеты помощи в рамках инициативы PURL.
Не полагайтесь на случай в ленте
Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Кроме того, президент сообщил, что в настоящее время Украина перехватывает около 90 % российских дронов, при этом действует и система защиты от крылатых ракет. Впрочем, главной проблемой Киева остается противодействие баллистическим ракетам противника. Зеленский пояснил, что Украине нужен ответ на российские баллистические ракеты, ведь Путин сейчас делает ставку на постоянные ракетные удары. Президент сообщил, что Украина и Германия подписали соглашение в области обороны, касающееся объединения технологий. В Бельгии началось заседание в формате "Рамштайн".
Кроме того, президент сообщил, что в настоящее время Украина перехватывает около 90 % российских дронов, при этом действует и система защиты от крылатых ракет.
Впрочем, главной проблемой Киева остается противодействие баллистическим ракетам противника.
Зеленский пояснил, что Украине нужен ответ на российские баллистические ракеты, ведь Путин сейчас делает ставку на постоянные ракетные удары.
Президент сообщил, что Украина и Германия подписали соглашение в области обороны, касающееся объединения технологий.
В Бельгии началось заседание в формате "Рамштайн".