Все основные заявления президента Украины собрал "24 Канал".

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Главное с заседания "Рамштайн"

Перед началом "Рамштайна" глава государства заявлял, что главными темами встречи станут – усиление противовоздушной обороны, предоставление Украине систем Patriot и другого вооружения, а также новые пакеты помощи в рамках инициативы PURL.