Усі головні заяви українського президента зібрав 24 Канал. Водночас Офіс Президента транслює виступ Зеленського наживо.

Дивіться також Україна та ЄС наближаються до створення Європейської антибалістичної системи, – Зеленський

Головне із засідання "Рамштайн"

Перед початком "Рамштайну" глава держави заявляв, що головними темами зустрічі стануть – посилення протиповітряної оборони, надання Україні систем Patriot й іншого озброєнння, а також нові пакети допомоги в межах ініціативи PURL.