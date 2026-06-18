Усі головні заяви українського президента зібрав 24 Канал. Водночас Офіс Президента транслює виступ Зеленського наживо.

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Головне із засідання "Рамштайн"

Перед початком "Рамштайну" глава держави заявляв, що головними темами зустрічі стануть – посилення протиповітряної оборони, надання Україні систем Patriot й іншого озброєнння, а також нові пакети допомоги в межах ініціативи PURL.

16:27, 18 червня

Також президент повідомив, що нині Україна перехоплює близько 90% російських дронів, водночас працює і захист від крилатих ракет.

Втім, головною проблемою Києва залишається протидія балістичним ракетам ворога.

16:27, 18 червня

Зеленський пояснив, що Україні потрібна відповідь на російську балістику, адже Путін зараз покладається на постійні ракетні удари.

16:25, 18 червня

Президент повідомив, що Україна та Німеччина підписали оборонну угоду щодо поєднання технологій.

16:19, 18 червня

У Бельгії розпочалось засідання у форматі "Рамштайн".

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