Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров на пресс-конференции после 35-го заседания "Рамштайн", сообщает 24 Канал.

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Что сказал Федоров о помощи, которую окажут союзники?

Также сегодня был объявлен пакет помощи по артиллерии большой дальности – дальней артиллерии, 30 с лишним километров,

– сказал Михаил Федоров.

По словам главы Минобороны, итоги встречи еще подводятся, но "уже видно, что это будет примерно полмиллиарда долларов" помощи Украине.

"И сегодня также были анонсы о поддержке украинских дронов и украинских ракет. Только Нидерланды объявили сегодня о помощи в виде ракет, крылатых ракет, около 700 крылатых ракет. Мы полностью осознаем итоги через несколько часов, потому что сегодня действительно было большое количество различных объявлений, но мы уже видим, что это примерно 4 миллиарда долларов", – отметил министр.

Напомним, ранее стало известно, что значительный пакет помощи Украине предоставит Великобритания. Речь идет о 150 тысячах беспилотников и более 350 ракет и радаров ПВО до конца 2026 года.

Кроме того, президент Владимир Зеленский рассказал об оборонном соглашении, которое он подписал с немецкой стороной. Договоренности касаются совместной защиты стран от баллистических ракет России.