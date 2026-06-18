Об этом Михаил Федоров написал в своём аккаунте в Threads.

К слову, вы можете увидеть один из ответов на атаку на Лавру в Московской области, – Зеленский

Какова была реакция Писториуса на фото Москвы в огне?

Показываю министру обороны Германии Борису Писториусу московское утро,

– отметил Федоров в соцсети.

К подписи министр обороны Украины прикрепил фото, на котором видна реакция Писториуса на снимки последствий атаки на Москву. По кадрам видно, что немецкий чиновник был удивлен, даже немного в приятном смысле.

Федоров показал Писториусу последствия украинской атаки на Москву 18 июня / Фото из аккаунта министра обороны Украины в соцсети Threads

Напомним, россияне жаловались, что Москва подверглась одной из самых масштабных атак за последние 2 года. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, на подлете к городу якобы были сбиты около 194 дронов, туда также летели ракеты.

Под атакой оказался Московский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в 15 километрах от Кремля. Кроме того, в различных районах столицы страны-агрессора фиксировались пожары на промышленных объектах и даже в жилых многоэтажках.