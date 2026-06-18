Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время открытия заседания Контактной группы в формате "Рамштайн" 18 июня, передает "24 Канал".
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Что сказал Зеленский об ответных мерах в отношении России за удар по Лавре?
Владимир Зеленский напомнил союзникам, что Россия на этой неделе нанесла удар по Киево-Печерской лавре с помощью дронов.
"Это одна из важнейших христианских святынь не только в нашем регионе, но и для всего христианского мира. Именно из Лавры и с киевских холмов христианство распространилось на восток в нашей части Европы", — пояснил украинский лидер.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Президент отметил, что наносить удары по святым местам – это, по сути, преступление против человечности.
Конечно, мы готовим наши ответы на такие российские атаки. И вы можете увидеть один из таких ответов в Московском регионе сегодня утром,
– сказал Зеленский.
Напомним, россияне жаловались, что Москва подверглась одной из самых масштабных атак за последние 2 года. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, на подлете к городу якобы было сбито около 194 дронов, по городу также летели ракеты.
Под атакой оказался Московский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в 15 километрах от Кремля. Кроме того, в различных районах столицы страны-агрессора фиксировались пожары на промышленных объектах и даже в жилых многоэтажках.