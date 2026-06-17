Камеры наблюдения зафиксировали первые секунды после удара. Их показали на странице национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

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Как Лавра пережила российскую атаку?

Удар вражеского дрона по Успенскому собору произошел около 1:19 ночи. На видео запечатлена яркая вспышка, после которой по территории Лавры разлетаются обломки. На крыше собора вспыхнул пожар.

Охваченный пламенем храм — это ещё одно преступление российских оккупантов, стремящихся уничтожить нашу память, культуру и идентичность,

– написали на странице заповедника.

"Больно смотреть на поврежденную святыню, пережившую не одну попытку стереть её из украинской истории. Но мы уже не раз возрождали то, что враг пытался уничтожить. Восстановим и сейчас", — говорится в сообщении.

Первые мгновения вражеского удара по Лавре: смотрите видео

Что еще повредили оккупанты во время обстрела 15 июня?

Под прицелом оказался и "Художественный арсенал", расположенный неподалеку от Лавры. Генеральный директор учреждения Олеся Островская-Люта сообщила, что удар пришелся именно на ту часть здания, которую еще в 1941 году разрушила диверсионная группа советских войск во время отступления из Киева.

В результате атаки также был уничтожен крупнейший инновационный терминал "Новой почты". Объект был оснащен современным автоматизированным сортировочным оборудованием. Кроме того, повреждения получила Национальная киностудия имени Александра Довженко.