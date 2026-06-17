Камери спостереження зафіксували перші секунди після удару. Їх показали на сторінці національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Дивіться також Взяв удар на себе: як хрест Києво-Печерської лаври врятував рятувальників від дрона

Як Лавра пережила російську атаку?

Удар ворожого дрона по Успенському собору стався близько 1:19 ночі. Відео фіксує яскравий спалах, після чого територією Лаври розлітаються уламки. На даху собору спалахнув вогонь.

Охоплений полум'ям храм – це ще один злочин російських окупантів, що прагнуть знищити нашу пам'ять, культуру та ідентичність,

– написали на сторінці заповідника.

"Боляче дивитися на пошкоджену святиню, яка пережила не одну спробу стерти її з української історії. Але ми вже не раз відроджували те, що ворог намагався знищити. Відновимо і тепер", – йдеться у повідомленні.

Перші миті ворожого удару по Лаврі: дивіться відео

Що ще пошкодили окупанти під час обстрілу 15 червня?

Під прицілом опинився і "Мистецький арсенал", розташований поблизу Лаври. Генеральна директорка закладу Олеся Островська-Люта повідомила, що удар припав на ту саму частину будівлі, яку ще у 1941 році зруйнувала диверсійна група радянських військ під час відступу з Києва.

Внаслідок атаки також було знищено найбільший інноваційний термінал "Нової пошти". Об'єкт був оснащений сучасним автоматизованим сортувальним обладнанням. Окрім того, пошкодження зазнала Національна кіностудія імені Олександра Довженка.