Про це повідомила гендиректора "Мистецького арсеналу" Олеся Островська-Люта, передає 24 Канал.

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Що Островська-Люта розповіла про атаку Росії?

За словами гендиректорки, окупанти поцілили у те саме місце "Мистецького арсеналу", яке у 1941 році диверсійна група радянських військ підірвала під час відступу з Києва.

Вона зазначила, що після Другої світової війни склепіння відновили, однак замість цегли використали бетон. За її словами, наразі тривають першочергові відновлювальні роботи.

Ми починаємо перемовини з офіційними донорами, здебільшого з міжнародними організаціями, стосовно фінансування відновлення,

– наголосила Островська-Люта.

Що ще відомо про ворожі удари по Києву в ніч на 15 червня?

Росія у ніч на 15 червня здійснила чергову масовану атаку на Україну. На жаль, відомо про жертв та постраждалих. Також руйнувань зазнали важливі культурно-історичні об'єкти.

Росія атакувала Національну кіностудію імені Олександра Довженка в Києві, одну з найстаріших в Україні. Було пряме влучання БпЛА по Києво-Печерській лаврі, загорівся дах Успенського собору.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що внаслідок російської атаки у Києві загинули 5 людей. Ще 38 осіб зазнало поранень, серед них двоє дітей 5 та 6 років та жінка на 31 тижні вагітності.