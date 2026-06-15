Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко, передає 24 Канал.

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За словами мера, нині росіяни здійснили одну з наймасованіших атак по столиці.

Водночас Кличко відзначив роботу сил протиповітряної оборони, наголосивши, що завдяки їхній ефективності вдалося уникнути значно масштабніших руйнувань.

Станом на зараз кількість загиблих у столиці зросла до 5 – померла жінка, яка перебувала у лікарні. Ще понад 30 осіб зазнало поранень, серед них двоє дітей та вагітна жінка.

Росіяни завдали нищівного та цинічного удару по Києво-Печерській лаврі – Успенському собору, що є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та входить до списку під посиленим захистом за Другим протоколом до Гаазької конвенції 1954 року.

Це не випадковість, це символізм рашизму, як його називають в народі, інших слів підібрати неможливо,

– наголосив Кличко.

Як повідомив міський голова, об'єкт отримав чималі ушкодження, втім він переконаний, що його зможуть відновити.

Влучання та наслідки атаки, каже мер, фіксують майже в кожному районі Києва. У деяких локаціях виникли пожежі, також зафіксовано падіння уламків збитих цілей.

Разом із тим Кличко повідомив, що на місцях влучань у столиці розгорнуто штаби допомоги постраждалим. Наразі фіксуються пошкодження, а в подальшому міська влада планує відновлення житлових будинків та інших об'єктів.

Де ще фіксують наслідки атаки?

Ворожі війська завдали повторного цинічного удару по об'єкті в Харкові. Внаслідок влучання загинули 5 рятувальників ДСНС, які приїхали для ліквідації пожежі на об'єкті. Ще дев'ятеро осіб отримали поранення.

Вночі 15 червня під ударом опинилось і Дніпро. Внаслідок удару БпЛА у місті зруйновано підприємство та одне з приміщень коледжу. Вибуховою хвилею вибило вікна у школі та закладі культури.