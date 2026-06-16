Ведущая 24 канала София Назаренко рассказала, что ближе к утру 15 июня россияне запустили ещё один дрон в направлении Киево-Печерской лавры. Сотрудники ГСЧС оказались в опасности.

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Как крест принял на себя удар дрона?

Как рассказал генеральный директор НЗ "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко, второй дрон прилетел к территории собора около 5 утра. Удар на себя принял крест на оборонительной башне Иоанна Кущника.

Крест, возможно, спас спасателей, которые работали на территории Успенского собора. Именно он принял на себя удар второго российского дрона. Из-за этого беспилотник изменил траекторию и не попал в спасателей, находившихся здесь,

– рассказал Остапенко.

Пока что богослужения в Успенском соборе не проводятся. Там сейчас устанавливают временное укрытие, после чего будут обсуждать вопрос о том, как возобновить богослужения. По предварительным данным, на реставрацию собора уйдет около двух лет.

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Добавим, что вице-премьер-министр по гуманитарной политике и министр культуры Татьяна Бережная сообщила, что в результате атаки российского беспилотника разрушено около 80% крыши Успенского собора. Также в результате атаки пострадали и другие культурные объекты, расположенные поблизости.