Про це Михайло Федоров написав у своєму акаунті у Threads.

До теми Ви можете бачити одну з відповідей на атаку по Лаврі у Московському регіоні, – Зеленський

Якою була реакція Пісторіуса на фото Москви у вогні?

Показую міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу московський ранок,

– зазначив Федоров у соцмережі.

До підпису міністр оборони України прикріпив фото, де видно реакцію Пісторіуса на фото наслідків атаки по Москві. З кадрів видно, що німецький урядовець був здивований, навіть трохи у приємному плані.

Федоров показав Пісторіусу наслідки української атаки по Москві 18 червня / Фото з акаунту міністра оборони України у соцмережі Threads

Нагадаємо, росіяни жалілися, що Москва зазнала однієї із наймасштабніших атак за останні 2 роки. За словами мера російської столиці Сергія Собяніна, на підльоті до міста буцімто знешкодили близько 194 дронів, туди також летіли ракети.

Під атакою опинився Московський нафтопереробний завод, розташований за 15 кілометрів від Кремля. Окрім того, у різних районах столиці країни-агресорки фіксували пожежі на промислових об'єктах і навіть у житлових багатоповерхівках.