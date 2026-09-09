Україна представила зенітну ракету для ЗРК "Оса: які її характеристики

Україна на виставці MSPO-2026 у Польщі представила ракету РК-19, створену для зенітних комплексів "Оса". Нею займалося українське конструкторське бюро "ЛУЧ".

Про це пише "Оборонка".

Що відомо про нову ракету РК-19

Нова зенітна ракета може перехоплювати дозвукові та надзвукові повітряні цілі у радіусі до 10 кілометрів та на висоті до 5000 метрів.

Її швидкість сягає 600 метрів за секунду.

Ракета наводиться за радіокомандним принципом – автоматично супроводжується радаром пускової установки та керується з неї по радіоканалу.

РК-19 оснащена уламково-фугасною бойовою частиною, яка ініціюється при підльоті до цілі радіолокаційним неконтактним детонатором.

Параметрами та своїм виглядом вона повністю повторює оригінальну радянську ракету 9М33. Дефіцит таких ракет переживають зараз багато комплексів "Оса" на озброєнні ЗСУ.

Ці ЗРК використовуються для боротьби з ворожою авіацією, а у російсько-українській війні зарекомендували себе як ефективний засіб боротьби з безпілотниками та крилатими ракетами.

До слова, нещодавно стало відомо, що Данія спеціально для України створила новий морський дрон Shadowfin. Він призначений, щоб дешево підривати ворожі мости і кораблі. Маса його бойової частини – 300 кілограмів, а ціна – менша за "Шахеда".