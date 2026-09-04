Мета створення цього дрона полягала у тому, щоб Україна у Чорному морі могла несподівано підривати російські кораблі, порти, мости тощо. Про це пише Defense Express.

Що відомо про Shadowfin

Представлення дрона пройшло під час міжнародної оборонної виставки DALO Industry Days 2026.

Shadowfin має наступні характеристики:

довжина 7 метрів,

товщина 50 сантиметрів,

загальна маса 1,5 тонни, з яких 300 кілограмів припадає на бойову частину.

У верхній частині Shadowfin має щоглу, яка має перебувати над водою.

На ній розмістили антену GPS та камери, а також є можливість встановити інші сенсори.

Окрім того, розробники декларують можливість виводу через цю щоглу шноркеля для дизельного двигуна, встановлення якого дозволить суттєво збільшити дальність дії.

Але головною особливістю Shadowfin є його надзвичайно низька ціна – близько 50 тисяч євро.

Для порівняння, у 2025 році "Шахед" залежно від модифікації коштував близько 70 тисяч доларів, українські FP-1 – 55 тисяч доларів, а ціни на безекіпажні катери та підводні морські дрони – переважно сотні тисяч доларів.

Такої низької вартості вдалося досягнути завдяки використанню в конструкції Shadowfin доступних матеріалів наприклад, корпус являє собою стандартну 500-міліметрову трубу зі скловолокна.

Попри те, що 300 кілограмової бойової частини не вистачить для знищення моста чи причалу, але завдяки низькій ціні можна відправити одразу декілька дронів.

А зважаючи на складність їх виявлення та ураження, то з них своєї цілі досягне великий відсоток.

Морський дрон Shadowfin: дивіться відео

Поки що Shadowfin проходять випробування у водах Данії. Але одразу після цього компанія планує передати перший дрон Україні, де він проходитиме польові випробування.

До слова, Україна знайшла нове застосування для дронів на оптоволокні. Деякі пілоти навмисно імітують несправність БпЛА, щоб у потрібний момент убити окупанта, коли той наблизиться до БпЛА.