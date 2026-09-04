Цель создания этого дрона заключалась в том, чтобы Украина в Черном море могла неожиданно наносить удары по российским кораблям, портам, мостам и т. д. Об этом пишет Defense Express.

Что известно о Shadowfin

Презентация дрона состоялась в ходе международной оборонной выставки DALO Industry Days 2026.

Shadowfin обладает следующими характеристиками:

длина 7 метров,

толщина 50 сантиметров,

общая масса 1,5 тонны, из которых 300 килограммов приходится на боевую часть.

В верхней части Shadowfin имеет мачту, которая должна находиться над водой.

На ней размещены антенна GPS и камеры, а также предусмотрена возможность установки других датчиков.

Кроме того, разработчики заявляют о возможности вывода через эту мачту шноркеля для дизельного двигателя, установка которого позволит существенно увеличить дальность действия.

Но главной особенностью Shadowfin является его чрезвычайно низкая цена – около 50 тысяч евро.

Для сравнения: в 2025 году "Шахед", в зависимости от модификации, стоил около 70 тысяч долларов, украинские FP-1 – 55 тысяч долларов, а цены на беспилотные катера и подводные морские дроны – преимущественно сотни тысяч долларов.

Такой низкой стоимости удалось добиться благодаря использованию в конструкции Shadowfin доступных материалов: например, корпус представляет собой стандартную 500-миллиметровую трубу из стекловолокна.

Несмотря на то, что 300-килограммовой боевой части не хватит для уничтожения моста или причала, благодаря низкой цене можно отправить сразу несколько дронов.

А учитывая сложность их обнаружения и поражения, большая часть из них достигнет своей цели.

Морской дрон Shadowfin: смотрите видео

Пока что Shadowfin проходят испытания в водах Дании. Но сразу после этого компания планирует передать первый дрон Украине, где он будет проходить полевые испытания.

К слову, Украина нашла новое применение для дронов на оптоволокне. Некоторые пилоты намеренно имитируют неисправность БПЛА, чтобы в нужный момент уничтожить оккупанта, когда тот приблизится к БПЛА.