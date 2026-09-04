Цель создания этого дрона заключалась в том, чтобы Украина в Черном море могла неожиданно наносить удары по российским кораблям, портам, мостам и т. д. Об этом пишет Defense Express.
Что известно о Shadowfin
Презентация дрона состоялась в ходе международной оборонной выставки DALO Industry Days 2026.
Shadowfin обладает следующими характеристиками:
- длина 7 метров,
- толщина 50 сантиметров,
- общая масса 1,5 тонны, из которых 300 килограммов приходится на боевую часть.
В верхней части Shadowfin имеет мачту, которая должна находиться над водой.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
На ней размещены антенна GPS и камеры, а также предусмотрена возможность установки других датчиков.
Кроме того, разработчики заявляют о возможности вывода через эту мачту шноркеля для дизельного двигателя, установка которого позволит существенно увеличить дальность действия.
Но главной особенностью Shadowfin является его чрезвычайно низкая цена – около 50 тысяч евро.
Для сравнения: в 2025 году "Шахед", в зависимости от модификации, стоил около 70 тысяч долларов, украинские FP-1 – 55 тысяч долларов, а цены на беспилотные катера и подводные морские дроны – преимущественно сотни тысяч долларов.
Такой низкой стоимости удалось добиться благодаря использованию в конструкции Shadowfin доступных материалов: например, корпус представляет собой стандартную 500-миллиметровую трубу из стекловолокна.
Несмотря на то, что 300-килограммовой боевой части не хватит для уничтожения моста или причала, благодаря низкой цене можно отправить сразу несколько дронов.
А учитывая сложность их обнаружения и поражения, большая часть из них достигнет своей цели.
Морской дрон Shadowfin: смотрите видео
Пока что Shadowfin проходят испытания в водах Дании. Но сразу после этого компания планирует передать первый дрон Украине, где он будет проходить полевые испытания.
К слову, Украина нашла новое применение для дронов на оптоволокне. Некоторые пилоты намеренно имитируют неисправность БПЛА, чтобы в нужный момент уничтожить оккупанта, когда тот приблизится к БПЛА.