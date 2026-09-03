Одним из преимуществ этих БПЛА является устойчивость к средствам РЭБ. Об этом пишет Business Insider.

Что известно о волоконно-оптических дронах?

Один военнослужащий рассказал, что Украина использует волоконно-оптические беспилотники все более хитроумными способами. ВСУ полагаются на преимущества таких дронов. Среди них – устойчивость к радиоэлектронной борьбе и видеосвязь с близкого расстояния. Это позволяет проводить разведку российских позиций, изучать бункеры и блиндажи.

Аналитик 413-го полка беспилотных систем Украины RAID Дмитрий "Либер" Жлуктенко рассказал, что операторы все чаще используют волоконно-оптические дроны для засад. Некоторые пилоты намеренно имитируют неисправность БПЛА, чтобы в нужный момент уничтожить приблизившегося к БПЛА оккупанта.

"Либер" отметил, что разведка на короткой дистанции – одно из лучших применений беспилотника. Прежде чем нанести удар по вражеской позиции, операторы могут собрать ценную разведывательную информацию.

В то же время россияне также используют тактику обмана и засад. Это тенденция, которая усиливается с обеих сторон.

Британская врач, работающая в Украине, отметила, что оккупанты размещают дроны на позициях для засад. Российские беспилотники "сидят" в траве, а когда группа солдат проходит мимо – активируются и наносят удар.

У нас сложился образ дронов, которые летают, издают большой шум и хорошо заметны, но это не так. Они могут быть тихими, коварными, и в тот же момент, когда вы, скажем так, идете вдоль линии деревьев, слышите шум, а затем видите взрыв, и он невероятно быстрый,

– заявила врач.

Что известно о недостатках дронов на оптоволокне?

Жлуктенко рассказал, что использование таких БПЛА для атаки не является очень эффективным решением. Дроны соединены с оператором тонким кабелем передачи данных. Он не очень прочный и может порваться, если зацепится за препятствия. Кроме того, беспилотники имеют меньшую скорость, чем FPV. По словам "Либера", некоторые солдаты носят с собой ножницы и перерезают любые кабели, которые видят.

Ветеран из США, воевавший на стороне Украины, рассказал, что такие дроны можно легко обезвредить, перерезав их провода. В то же время эти системы необходимы из-за их устойчивости к средствам радиоэлектронной борьбы (РЕБ).

Жлуктенко подчеркнул, что ВСУ пытаются обеспечить столь же стабильное соединение, используя ретрансляторы сигнала для поддержания радиосвязи. Однако оптоволоконные дроны по-прежнему играют важную роль.

Недавно министр обороны Евгений Хмара рассказал, что Украина продолжает искать эффективные способы противодействия российским реактивным беспилотникам. По его словам, уже есть 4 потенциальных перехватчика, способных сбивать реактивные "Шахеды", которые прошли полевые испытания.