Об этом в беседе с журналистами заявил министр обороны Украины Евгений Хмара.

Что известно о средствах перехвата реактивных "Шахедов"?

По словам Хмары, работа над средствами противодействия реактивным беспилотникам продолжается. Речь идет о разработках, которые должны помочь более эффективно перехватывать такие воздушные цели.

Уже есть четыре потенциальных перехватчика, способных сбивать реактивные "Шахеды". По ним уже проведены полевые испытания,

– сказал он.

Следующим этапом должно стать максимально быстрое доведение этих решений до необходимого уровня готовности. После этого планируется нарастить производство перехватчиков до тысяч единиц.

Напомним, Россия активно наращивает использование реактивных беспилотников, которые представляют собой новый вызов для украинской противовоздушной обороны. Заместитель главы Офиса Президента Павел Палиса заявил, что российские военные видят высокую результативность таких БПЛА и в дальнейшем будут расширять их применение.

Украинские дроны-перехватчики пока не демонстрируют ожидаемой эффективности против скоростных целей. На данный момент лучшие результаты в борьбе с реактивными беспилотниками показывают переносные зенитно-ракетные комплексы, объектная ПВО и авиация.

Палиса отметил, что средства нападения пока опережают возможности защиты, поэтому Украине необходимо адаптироваться к новой угрозе.

Тенденцию к росту количества высокоскоростных беспилотников подтверждают и в командовании Воздушных сил ВСУ. В частности, в июле 2026 года захватчики применили в пять раз больше реактивных дронов, чем месяцем ранее.

Кроме того, по данным Главного управления разведки Минобороны, враг активно перенастраивает производство на турбореактивные модели "Герань-4" и "Герань-5".