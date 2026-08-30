Про це під час спілкування зі журналістами заявив міністр оборони України Євгеній Хмара.

Що відомо про перехоплювачі реактивних "Шахедів"?

За словами Хмари, робота над засобами протидії реактивним безпілотникам триває. Йдеться про розробки, які мають допомогти ефективніше перехоплювати такі повітряні цілі.

Вже є потенційні чотири перехоплювачі, які можуть збивати реактивні "Шахеди". По них уже проведені польові випробування,

– сказав він.

Наступним етапом має стати максимально швидке доведення цих рішень до необхідного рівня готовності. Після цього планують масштабувати виробництво перехоплювачів до тисяч одиниць.

Нагадаємо, Росія активно нарощує використання реактивних безпілотників, які становлять новий виклик для української протиповітряної оборони. Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса заявив, що російські військові бачать високу результативність таких БпЛА і надалі збільшуватимуть їхнє застосування.

Українські дрони-перехоплювачі поки не демонструють очікуваної ефективності проти швидкісних цілей. Наразі найкращі результати у боротьбі з реактивними безпілотниками показують переносні зенітно-ракетні комплекси, об'єктова ППО та авіація.

Паліса зазначив, що засоби нападу наразі випереджають можливості захисту, тому Україні необхідно адаптуватися до нової загрози.

Тенденцію до зростання кількості швидкісних безпілотників підтверджують і у командуванні Повітряних сил ЗСУ. Зокрема, у липні 2026 року загарбники застосували уп'ятеро більше реактивних дронів, ніж місяцем раніше.

Окрім того, за даними Головного управління розвідки Міноборони, ворог активно переналаштовує виробництво на турбореактивні моделі "Герань-4" та "Герань-5".